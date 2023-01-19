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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار طريق بمنطقة جبلية في الولايات المتحدة الأمريكية

صدى البلد

 

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أظهر انهيار جزء ضخم من الطريق السريع الأهم في كاليفورنيا في وذلك بسبب العاصفة الشتوية التي تسببت بسقوط أمطار غزيرة وثلوج على المنطقة قرب "بيغ سور".

وصرح مسؤولون في إدارة الطرق في كاليفورنيا في إن الانهيارات في المنطقة المنطة القريبة من أهم الطرق السريعة في كاليفورنيا بالإضافة إلى أن البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار تحطمت بسبب هذا الإنهيار ، وفاضت على الطريق السريع.

وأدى ذلك لانهيار وهبوط جزء كبير من الطريق السريع "هايواي 1" في منطقة "رات كريك" على بعد 24 كيلومترا من الجنوب من "بيغ سور"، وهي في منطقة جبلية وساحلية بولاية كاليفورنيا.

انهيار سقوط امطار الولايات المتحدة الامريكية البنية التحتية ولاية كاليفورنيا

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