غداً.. انطلاق قافلتين دعويتين للأزهر والأوقاف إلى البحر الأحمر والمنيا

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي: (البحر الأحمر و المنيا)، غدًا الجمعة: (27 جمادى الآخرة 1444هـ)، الموافق(20/ 1/2023م)،.

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (" ادخلوا في السلم كافة" السلام النفسي والمجتمعي والدولي).

وتأتي القافلتان في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع" ادخلوا في السلم كافة .. السلام النفسي والمجتمعي والدولي" عنواناً لخطبة الجمعة

وشددت الأوقاف على جميع أئمتها الالتزام بالضوابط والموضوع المحدد لخطبة الجمعة.