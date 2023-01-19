الصحف الإماراتية اليوم| محمد بن زايد يبحث العلاقات الأخوية مع السيسي.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن استقالتها.. زيلينسكي يتعهد باستعادة القرم.. وروسيا تحذر من حرب نووية حال هزيمتها في أوكرانيا

الإمارات من الدول المتصدرة دولياً في مكافحة الأنشطة الإرهابية

إسرائيل تفرج عن الأسير الفلسطيني ماهر يونس بعد احتجازه 40 عاما

ترامب يضغط على "فيسبوك" بشأن حسابه

الرئيس الصيني: قلقون من انتشار كورونا في المناطق الريفية

البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من سياسة حافة الهاوية حول رفع سقف الدين



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، سلطت صحيفة “البيان” الضوء على استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس الأربعاء، في مجلس قصر البحر أخاه عبد الفتاح السيسي، بحضور الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وتبادل مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن خصوصية العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين ومتانتها وما تستند إليه من أسس راسخة من المحبة والأخوة.

وقالت صحيفة “الاتحاد” إن دولة الإمارات حافظت للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسئول عن المؤشر ونشر نتائجه سنوياً.

ويعد مؤشر الإرهاب العالمي من المؤشرات التي تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمتابعتها والاستناد إليها، ودعم بياناتها من خلال مبادرة "السلام والاستقرار العالمي" التي تتبناها الوزارة.

وأشارت صحيفة البيان إلى تلقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً من كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، أكدت فيه التزام بلادها الدائم بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الشراكة الأمنية وعلاقة الصداقة والتحالف التاريخية بين البلدين، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى للاعتداءات الإرهابية الحوثية على بعض المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات في العام الماضي.

وقدمت شكرها لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «cop28».

,ذكرت صحيفة الوطن أن “أدنوك” حافظت على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته براند فاينانس التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

وزادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023 (12.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022).

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة “الإمارات اليوم” تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أمس، أنه من المعيب تصوير كأن الحكومة مسzولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي، والتأخير في إنجاز هذا الاستحقاق.

وقال ميقاتي، في مداخلة خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، إن «الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية، أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس».

,ذكرت صحيفة “البيان” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت صباح اليوم، الخميس، عن الأسير الفلسطيني ماهر يونس بعد اعتقال دام 40 عاما.

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية، نقلت يونس، 65 عاما، مساء أمس، الأربعاء، من سجن النقب إلى معتقل "أوهالي كيدار" في بئر السبع، بحسب وكالة "صفا" الفلسطينية الإخبارية. وكان ماهر يونس اعتقل في 18 يناير 1983.

وأشارت صحيفة “الخليج” إلى إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن اجتماع مع نظيريه من أنقرة ودمشق، لمناقشة قضية سورية.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي متلفز أمس: «تركيا، كما تعلمون، تؤيد تطبيع العلاقات مع دمشق».

وأضاف أنه طُلب من روسيا التوسط بين الدولتين الجارتين، موضحاً أنه لذلك يتم الإعداد لاجتماع لوزراء الخارجية.

وقال لافروف: «إحدى أكبر المشكلات هي إدلب»، وأضاف أنه يجب على تركيا فصل القوات الموالية لتركيا هناك عن جبهة النصرة، التي تصنفها موسكو ودمشق على أنها إرهابية.

دوليا، أبرزت صحيفة “البيان” تصريح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم، الخميس، أن "هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حربا نووية"، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا.

وفي منشور على “تيليجرام” للتعليق على دعم حلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني، كتب ميدفيديف، حليف الرئيس الحالي فلاديمير بوتين: "القوى النووية لا تخسر أبدا في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها".

وذكرت صحيفة “الاتحاد” أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حث موقع “فيسبوك” على إعادة تفعيل حسابه على المنصة الاجتماعية بعد نحو عامين من إغلاقه، وفق ما أفاد مساعدوه أمس، الأربعاء، بينما يستعد لإطلاق حملة ترشحه للبيت الأبيض للمرة الثالثة.

وحظر الموقع الأزرق حساب ترامب في 6 يناير 2021، بعد اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال سكوت غاست، محامي ترامب، في رسالة إلى شركة “ميتا” مالكة “فيسبوك”، حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منها، إن حظر الحساب "شوه بشكل دراماتيكي الخطاب العام وكبته".

وأفادت صحيفة “الخليج” بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهد اليوم بأن بلاده ستسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمّها في العام 2014، داعياً شركاءه الغربيين إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.

وقال زيلينسكي أمام حضور خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي متحدثاً باللغة الأوكرانية: «هدفنا هو تحرير كلّ أراضينا».

وأضاف: «القرم أرضنا وبحرنا وجبالنا. أعطونا أسلحتكم وسنستعيد أرضنا».

من جهة أخرى، أعلن زيلينسكي أن التحقيق يدرس «فرضيات» عدة حول تحطم مروحية، ما أدى إلى مقتل وزير الداخلية الأوكراني و13 شخصاً آخر قرب كييف.

كما أشارت الصحيفة إلى تكليف زيلينسكي جهاز الخدمة السرية في البلاد بالتحقيق في سبب تحطم طائرة مروحية أدى إلى مقتل 14 شخصا من بينهم وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي.

ولا يزال سبب تحطم المروحية صباح أمس، الأربعاء، غير واضح، لكن زيلينسكي وعد بتوضيح خلال خطابه المسائي بالفيديو.



وقالت صحيفة “الإمارات اليوم” إن مسئولين عن الرقابة في الصين قالوا إنهم سيكبحون التكهنات التي سترد على الإنترنت بشأن فيروس كورونا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة المقبلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، الخميس، عن إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، قولها في بيان لها أمس، الأربعاء، إنها "ستزيد من تصحيح الشائعات المتعلقة بالجائحة على الإنترنت" خلال الشهر المقبل، للتأكد من أن المحتوى لا "يضلل الجمهور ويتسبب في حالة من الذعر الاجتماعي".

كما أشارت صحيفة البيان إلى إعلان رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم أنها ستتنحى عن منصبها بحلول 7 فبراير المقبل.

وتوجهت أردرن - خلال مؤتمر صحفي - بالشكر إلى النيوزيلنديين على الامتياز الهائل لقيادة البلاد على مدى السنوات الخمس والنصف الماضية.

وستدخل استقالة أردرن حيز التنفيذ بمجرد تعيين رئيس وزراء جديد، إذ من المقرر أن يجرى تصويت حزبي لانتخاب زعيم جديد لحزب العمال يوم الأحد القادم، وسيتولى زعيم الحزب رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة المقبلة التي من المقرر أن تجرى يوم 14 أكتوبر القادم.

وذكرت صحيفة “الخليج” أن الرئيس الصيني شي جين بينج أعرب عن «قلقه» من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية من البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية، مع توقع انتقال ملايين الأشخاص إلى قراهم قبل بدء الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة.

ودافع شي، عن سياسته «صفر كوفيد» التي تم التخلي عنها الشهر الماضي بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والاحتجاجات غير المسبوقة التي أثارتها على مستوى البلاد، قائلاً إنها كانت «الخيار الصحيح».

وقالت صحيفة “الاتحاد” إن البيت الأبيض أعلن أمس، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار للصحفيين: «لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. لن نفعل ذلك. هذا واجبهم الدستوري»، مضيفة: «لا ينبغي استخدام ذلك لعبة كرة قدم سياسية».

ويهدد رفض الجمهوريين بالموافقة على زيادة سقف الاقتراض بتعطيل أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد.

