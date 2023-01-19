حال فوز بيراميدز| الزمالك مهدد بفقدان المركز الثالث اليوم في الدوري الممتاز

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهددًا بفقد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري، بسبب بيراميدز، الذي وجه صدمة قوية لجماهير القلعة البيضاء عندما أطاح بأبناء ميت عقبة، من نصف نهائي كأس مصر 2022، وقد يُوجه صدمة جديدة للفريق الأبيض بإزاحته من المركز الثالث، حال فوز بيراميدز اليوم.

بيراميدز يلتقي مع فاركو



ويلتقي الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مع نظيره فاركو، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز .

ويمتلك فريق بيراميدز برصيده 24 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، وحال فوزه على فاركو، يصل للنقطة السابعة والعشرين، ويخطف المركز الثالث من الزمالك صاحب الـ26 نقطة، لحين خوض الفريق الأبيض مباراة القمة المرتقبة المحدد لها مساء السبت المقبل، في ختام الجولة 14.

قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو



وتأتي قائمة بيراميدز المقرر أن تخوض مواجهة فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الرحمن جودة.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس.