عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حال فوز بيراميدز| الزمالك مهدد بفقدان المركز الثالث اليوم في الدوري الممتاز

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهددًا بفقد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري، بسبب بيراميدز، الذي وجه صدمة قوية لجماهير القلعة البيضاء عندما أطاح بأبناء ميت عقبة، من نصف نهائي كأس مصر 2022، وقد يُوجه صدمة جديدة للفريق الأبيض بإزاحته من المركز الثالث، حال فوز بيراميدز اليوم.

txt

مفاجأة من العيار الثقيل| حتحوت يكشف بديل فيريرا في الزمالك.. تفاصيل

txt

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

بيراميدز يلتقي مع فاركو


ويلتقي الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مع نظيره فاركو، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز .

ويمتلك فريق بيراميدز برصيده 24 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري،  وحال فوزه على فاركو، يصل للنقطة السابعة والعشرين، ويخطف المركز الثالث من الزمالك صاحب الـ26 نقطة، لحين خوض الفريق الأبيض مباراة القمة المرتقبة المحدد لها مساء السبت المقبل، في ختام الجولة 14.

قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو


وتأتي قائمة بيراميدز المقرر أن تخوض مواجهة فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الرحمن جودة.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس.

الزمالك بيراميدز كأس مصر فاركو الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

صدمة حمراء .. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

46 جنيها للكيلو .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

شوبير يزف بشرى للأهلاوية قبل مواجهة الزمالك

ضربة موجعة لمشجعي الزمالك.. فتوح يرفض عقد جلسة صلح مع المستشار

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

ترشيحاتنا

العراق | القوات المسلحة والشرطة يحذران الجماهير.. والسوداني يعقد اجتماعا طارئا

عاجل| مراجعة وصيانة جميع المباني المدرسية على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها

لأول مرة في التاريخ.. انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار

رئيس فلسطين يهنئ عميد الأسرى بتحريره من سجون الاحتلال

معرفش حاجة.. رد مفاجئ من رئيس أفيس البرتغالي حول قضية هروب كهربا|خاص

دبابة.. حتحوت: الأهلي يفاوض مهاجم فريق دنماركي |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام شائع يتناوله الملايين يتسبب في تدمير الشرايين والأوعية الدموية

تخلص من الكوليسترول بدون أدوية ..وصفة خارقة تشمل صنفين فقط

نزيف على الأسفلت| القصة الكاملة لـ انقلاب أتوبيس عمال بورسعيد.. صور

سرطان القولون.. كيف يمكنك كشف المرض مبكراً بنفسك؟

فيديو

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ