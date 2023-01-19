انتصار «كهربا» واعتذار خالد الغندور.. وهذا هو موقف الأهلي من غرامة اللاعب|تغطية خاصة

قدّمت نورهان عادل، مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن آخر تطورات أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، حيث فجّر أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب مفاجأة جديدة، وأكد أنه لا توجد عقوبات جديدة على اللاعب.

ووجّه رسالة للجميع وقال: "من يملك خطابًا جديدًا من الفيفا بتغليظ العقوبة عليه أن يكشفه للإعلام".

وخلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» قال: لا يوجد أي عقوبات جديدة على محمود كهربا والفيفا أرسل خطابًا بتاريخ 26 نوفمبر الماضي وكان أقصى إيقاف فيها 6 اشهر.

وأكد عبدالعزيز، أنه سوف يتم تسديد الغرامة.

من جانب آخر كتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي فيس بوك: "الاعتذار واجب لجمهور الأهلي العظيم و لمسئولي الأهلي والإعلاميين مصر الرياضيين بسبب تناولي الإعلامي الخاطئ علي موضوع كهربا وسأعتذر علي الهواء في قناة الزمالك حالًا".

أما عن موقف الأهلي من غرامة اللاعب فتابع التقرير التالي بالفيديو: