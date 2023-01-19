عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

انتصار «كهربا» واعتذار خالد الغندور.. وهذا هو موقف الأهلي من غرامة اللاعب|تغطية خاصة

قدّمت نورهان عادل، مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن آخر تطورات أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، حيث فجّر أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب مفاجأة جديدة، وأكد أنه لا توجد عقوبات جديدة على اللاعب. 
ووجّه رسالة للجميع وقال: "من يملك خطابًا جديدًا من الفيفا بتغليظ العقوبة عليه أن يكشفه للإعلام". 
وخلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» قال: لا يوجد أي عقوبات جديدة على محمود كهربا والفيفا أرسل خطابًا بتاريخ 26 نوفمبر الماضي وكان أقصى إيقاف فيها 6 اشهر. 
وأكد عبدالعزيز، أنه سوف يتم تسديد الغرامة.

من جانب آخر كتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي فيس بوك: "الاعتذار واجب  لجمهور الأهلي العظيم و لمسئولي الأهلي والإعلاميين مصر الرياضيين بسبب تناولي الإعلامي الخاطئ علي موضوع كهربا  وسأعتذر علي الهواء في قناة الزمالك حالًا".

أما عن موقف الأهلي من غرامة اللاعب فتابع التقرير التالي بالفيديو:

شاهد الفيديو

 

نورهان عادل مذيعه صدى البلد كهربا أحمد موسى الأهلى كهربا مصر خالد الغندور محمود كهربا برنامج على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

الجريدة الرسمية تعدل خطأ بشأن إجازة عيد الشرطة وثورة يناير.. تعرف عليه

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

بعد محضر غش|طالبة بهندسة حلوان تنهي حياتها بإلقاء نفسها من مبنى المدينة

ترشيحاتنا

"إكسترا نيوز": أسعار الذهب ترتفع عالميا وتصل لـ 1912 دولارا للوقية.. فيديو

متسيبش السعر ده من إيدك.. تحفة أوبو Reno7 Pro بخصم 4500 جنيه

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

رئيس الهيئة القومية الأنفاق يتفقد أعمال مشروع الخط الرابع للمترو|صور

سعر أول سيارة BMW تخرج من مصنع الشركة في مصر| صور

اتحاد الكرة العراقي يؤكد إقامة مباراة النهائي في بطولة «خليجي 25»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاجمتها ياسمين عز.. لن تتخيل سعر بيجامة بطلة مسلسل طائر الرفراف 

عرض حياته للخطر.. رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب

متحرمش نفسك.. أسرع ريجيم للتخلص من دهون البطن العنيدة للأبد

طعام خارق من رفوف مطبخك يذيب الجلطات بشكل طبيعي

فيديو

انتصار «كهربا» واعتذار خالد الغندور.. وهذا هو موقف الأهلي من غرامة اللاعب|تغطية خاصة

اشتغلت راقصة.. بطلة مسلسل "سابع جار" تركت التمثيل لهذا السبب

بـ 2 روبل.. روسيا تضم الجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة لديها

الدعوة عامة.. بسمة وهبة ومحمد الباز يتبرعان براتبيهما من أجل مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ