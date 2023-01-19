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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة ربيع: الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى بالمزرعة بداية العام الجاري

خلال الجولة
خلال الجولة

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة والشركة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة.

وحرص الفريق ربيع خلال جولته على الاطمئنان على معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي، حيث انتهت الشركة بالفعل من تطوير  ٢٨٠ حوضا، فيما يجرى العمل حالياً على تطوير  ١١٢ حوضا آخر، بنسبة إنجاز بلغت ٩١% من أعمال تطويرها بالكامل، ومن المقرر انتهاء أعمال التطوير للمرحلة الأولى بالمزرعة خلال الربع الأول من العام الجاري بمشيئة الله.

وتابع رئيس الهيئة مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية حيث انتهت أعمال إنشاء مبنى الاستقبال، كما قاربت أعمال إنشاء السور الخارجي المحيط بالمزرعة على الانتهاء بنسبة إنجاز تجاوزت ٩٥%، ويجري العمل حاليا على إنشاء مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك حيث تم وضع الأساسات وتجهيز الجمالونات المعدنية، وذلك بالتوازي مع أعمال إنشاء ٤ مخازن وورشة للأعمال الميكانيكية ومبنى إداري، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، من خلال شركة ترسانة السويس البحرية و شركة قناة السويس للاستثمار المقاول الرئيسي للمشروع، ومشاركة ما يزيد عن خمسة عشر شركة مقاولات وطنية.

وتعرف الفريق ربيع على معدلات الحصاد المتوقعة بالأحواض المستزرعة، حيث يجرى العمل حاليا على استكمال حصاد أحواض البلطي واحواض أسماك العائلة البورية( بوري _ طوبارة)، والمتوقع وصول إجمالي كميات الحصاد بعد انتهاء موسم الحصاد إلى ١٣٥ طن، فيما تترقب الشركة بدأ حصاد موسم أسماك الدنيس مطلع الأسبوع القادم  بكمية حصاد متوقعة قدرها  ٨٠٠ طن، بينما من المقرر أن يبدأ الاستعداد لموسم زراعة الجمبري تمهيدا لبدء زراعته خلال شهر مايو المقبل.

وحرص الفريق ربيع على الاجتماع بالعاملين في الشركة وحثهم على بذل مزيد من الجهد للانتهاء من أعمال تطوير المزرعة وفق الجدول الزمني المحدد والعمل على زيادة معدلات إنتاجية الأحواض المستزرعة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية بتعظيم الاستفادة من المزرعة على النحو الأمثل بما يحقق زيادة معدلات استزراع الأسماك بجودة عالية وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق المحلي.           

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