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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع القنصل السعودي

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية مع القنصل السعودي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، السفير مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام قنصلية المملكة العربية السعودية بالإسكندرية لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

ورحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية لافتاً أن المحافظة حريصة على زيادة سبل التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة ، مؤكداً علي عمق  العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون المثمر في كافة المجالات.

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وأشار الشريف إلى أهمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين مؤكدًا أنه يرحب بأي شراكة مستقبلية لمزيد من الإستثمارات والسياحة، مضيفًا أن هناك عدد كبير من المعتمرين المصريين يتجهون هذه الأيام الي المملكة السعودية لآداء مناسك العمرة.

كما أكد السفير مزيد الهويشان على إستعداده لتقديم كامل الدعم وتذليل كافة العقبات أو أي معوقات تواجه المعتمرين المصريين، مشيرًا إلى أن الخطوط السعودية تقوم ببعض التسهيلات وأن هناك مليون و 200 مصري  من أصل 7 مليون معتمر.

و من جانبه شكر الهويشان  محافظ الإسكندرية علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأثني علي جهود المحافظ ومتابعته المستمرة للتعامل والسيطرة علي مياة الأمطار أيام النوات والمطر الشديد .

وأبدي  الهويشان سعادته بالتبادل الثقافي و التعليمي  وخاصة اعتماد جامعة فاروس بجانب جامعة الإسكندرية، حيث أن هناك 1200 طالب سعودي مقيمين بالإسكندرية مؤكدا على أهمية توطيد التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، والسعي الدائم لتجديد العهد وزيادة التعاون بين البلدين، وفي نهاية اللقاء  تبادل الطرفان الصور التذكارية والدروع.

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