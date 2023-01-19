وزيرة التخطيط تلتقي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لمناقشة الاستعدادات للقمة العالمية للحكومات المقرر عقدها بدبي فبراير المقبل واختيار مصر كضيف شرف للدورة الحالية للقمة، جاء ذلك خلال مشاركتها بأعمال النسخة الـ 53 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.



وتناول اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين دولتي مصر والإمارات، كما تطرق الحديث إلى مشاركة مصر كضيف شرف لفعاليات الدورة الحالية للقمة، حيث ناقش الاجتماع إقامة احتفالية خاصة بمصر، تُعرض فيها التجربة المصرية فى التنمية والإدارة، خلال فعاليات القمة.



وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية في العديد من المجالات، والتاريخ العريق الذي يربط البلدين الشقيقين، موضحه حرص مصر على استمرار التعاون والتنسيق للعمل على خروج الأحداث المشتركة بين البلدين في افضل صورة، مشيرة إلى الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتيه والتي عقدتها مصر بالتعاون مع دولة الإمارات والتي عبرت عن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وأشارت السعيد إلى أن القمة تأتي كفرصة لتعميق التعاون مع الجانب الإماراتي وبناء شراكات جديدة، حيث تمثل ملتقي عالمي لتحسين الأداء الحكومي وطرح أفكارلإدارة المستقبل، وذلك من خلال المشاركة الواسعة لمسئولي الحكومات العالمية، وممثلي القطاع الخاص.



وشهدت زيارة الوزيرة إلى دافوس بسويسرا عقد عدة لقاءات ثنائية مع وزراء دوليين وكذا رؤساء تنفيذين لشركات ومؤسسات كبرى لبحث فرص جذب الاستثمارات لمصر وتعزيز التعاون بين الحكومات المختلفة وكذا مشاركة القطاع الخاص الدولى.