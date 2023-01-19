شوط أول .. البنك الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدفين

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم البنك الاهلي علي منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز .

وسجل أهداف البنك الاهلي ناصر منسي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء واضاف الهدف الثاني مورو سالفيو لاعب الاتحاد السكندري بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الاول.

تشكيل البنك الاهلي

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح

الوسط: محمد فتحي _ أحمد توفيق _ محمد هلال _ محمود قاعود _ رزاق سيسيه

الهجوم: ناصر منسي

يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:



أحمد صبحي _ إسحاق يعقوبو _ محمد لعبة _ أحمد سعيد _ أمير مدحت _ إسلام جابر _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ أسامة فيصل



تشكيل الاتحاد السكندري



حراسة المرمى:المهدي سليمان



خط الدفاع:هشام صلاح- محمود علاء- خالد صبحي- صبري رحيل



خط الوسط: مورو – خالد الغندور- أحمد عادل “ميسي” – محمود عبد العزيز- ابراهيم حسن.



خط الهجوم: مابولولو