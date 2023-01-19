هادي الباجوري يروج لفيلم أنا لحبيبي بهذه الطريقة

روج المخرج هادي الباجوري لفيلم أنا لحبيبي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام حيث نشر برومو الفيلم وكتب عليه:"٢فبراير بجميع دور العرض".



تصدرت النجمة ياسمين رئيس الإعلان الرسمي لفيلمها الجديد أنا لحبيبي، والذي نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر إطلاق الفيلم يوم 2 فبراير المقبل في دور العرض السينمائية.

وكشف إعلان الفيلم عن تقديم ياسمين لشخصية ليلي التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها لحبيبها، لتمر قصة الحب من مراحل الفرحة إلى البكاء والكسرة، لكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.

وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وعرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.