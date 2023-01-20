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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة تعلن فتح باب القبول للطلاب الوافدين

عميد كلية السياسة
عميد كلية السياسة و الاقتصاد

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، إعلان هام للطلاب الوافدين .


وقال الدكتور محمود السعيد ، تعلن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن قبول دفعة جديدة من الوافدين الناطقين باللغة العربية في برنامج الماجستير الأكاديمي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بالاشتراك مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية

و أضاف “ السعيد ” أخر موعد لتلقي الطلبات 31/1/2023 ، للإطلاع على البرنامج ومتطلبات الالتحاق إضغط هناhttps://academy.aca.gov.eg/news-details/10507

جامعة القاهرة 

تواصل جامعة القاهرة ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، والتي من المقرر أن تستمر حتى 26 يناير الجاري، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المعلنة بكل كلية والخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بهدوء وانتظام كامل منذ اليوم الأول دون تسجيل أي أية أزمات او تسريب للامتحانات ، نتيجة الالتزام بالتعليمات وتوفير الأجواء الملائمة وكافة سبل الراحة والأمان والدعم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر، بالإضافة إلى تواجد أساتذة المواد الدراسية داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب، ومتابعة اللجان الامتحانية بشكل مستمر وتذليل كافة العقبات، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم استراتيجية لإدارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

 

جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مكافحة الفساد برنامج الماجستير الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للطلاب الوافدين الماجستير الاكاديمى

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