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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تستقبل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمكتبها اليوم بديوان عام المحافظة الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائى وذلك بحضور د هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ود حمودة الجزار وكيل المديرية.

 

وذلك فى مستهل زيارته اليوم لمحافظة البحيرة على رأس الفريق المركزى للقطاع الوقائى بوزارة الصحة للمرور الإشرافي على جميع الأنشطة التابعة للقطاع بمحافظة البحيرة ومتابعة مستوى الأداء وتحفيز العاملين.

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حيث تهدف الزيارة المرور الإشرافي على جميع الأنشطة التابعة للقطاع بمحافظة البحيرة بديوان عام المديرية والمستشفيات والإدارات الصحية ومخازن الطعوم والوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة ومعامل المستشفيات، وخلال اللقاء رحبت نائب المحافظ بالدكتور عمرو قنديل، مشيده بجهود وزارة الصحة و إدارة الطب الوقائى بالوزارة.

 

مؤكدة أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة  فى قطاع الصحة وذلك بالتنسيق مع الوزارة وكافة الجهات والهيئات للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة.
 
هذا ومن المقرر عقد مساعد الوزير عده اجتماعات لمتابعة نتائج المرور الذى سيقوم به اليوم.

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