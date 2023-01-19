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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

صدى البلد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة عن تقديم أرملة الإعلامي وائل الإبراشي سحر أحمد بلاغا رسميا ضد الطبيب المعالج للراحل، حيث اتهمته بأنه سبب رئيسي في قتل زوجها الإعلامي وائل الإبراشي مع سبق الإصرار والترصد.

 

وقضت الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو عشرة ونصف، بعدم جواز نظر طعن أسرة وائل الإبراشي على قرار النائب العام بألا وجه في إقامة الدعوى الجنائية ضد الدكتور شريف عباس، لاتهامه بالتسبب بالإهمال فى علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب فى وفاته.

 

وكشف المستشار جميل سعيد كواليس ثالث جلسات نظر طعن أسرة وائل الإبراشى على قرار النائب العام بألا وجه فى إقامة الدعوى الجنائية ضد الدكتور شريف عباس، كما قال محامى أسرة الإبراشي أنه تقدم خلال الجلسة بتجديد طلب حضور كل من الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور حسام حسنى رئيس لجنة مكافحة كورونا، وذلك للكشف عن أسباب وفاة الإعلامي وائل الابراشي.


لمتابعة المزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو التالي: 

وائل الإبراشى سحر أحمد ضد الطبيب المعالج للراحل الدكتور شريف عباس

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