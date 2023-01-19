قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

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قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة عن انعقاد اجتماع حول خطة تطوير المدارس و تحقيق الامن و السلامة للطلاب من قبل وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مسئولي هيئة الأبنية التعليمية، بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة موقف الأبنية التعليمية ومناقشة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب داخل المدارس، وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ونوه الوزير إلى أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان منذ مرحلة الطفولة ،

وأشار الى دور هيئة الأبنية التعليمية في بناء المدارس التي تستوعب المواليد الجدد.

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