عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مراجعة وصيانة جميع المباني

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة عن انعقاد اجتماع حول خطة تطوير المدارس و تحقيق الامن و السلامة للطلاب من قبل وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مسئولي هيئة الأبنية التعليمية، بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة موقف الأبنية التعليمية ومناقشة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب داخل المدارس، وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ونوه الوزير إلى أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان منذ مرحلة الطفولة ،
وأشار الى دور هيئة الأبنية التعليمية في بناء المدارس التي تستوعب المواليد الجدد.

لمتابعة المزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى :
 

دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التعليم الفني هيئة الأبنية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

بسبب الزمالك .. قرار عاجل من الخطيب تجاه صفقة المهاجم البرازيلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

مات صغير .. إليك أعراض مرض اليوتيوبر الكوميدي عزيز الأحمد

مفاجأة للزمالك| كهربا أساسيا في القمة بفرمان من كولر

ترشيحاتنا

خالد ميري: الدولة أفرجت عن بضائع بالجمارك بقيمة 4.8 مليار دولار.. فيديو

للقادمين من العراق.. قرار كويتي عاجل بشأن دخول البلاد

متعمليش اللوك ده تاني.. الجمهور يهاجم أصالة بسبب هذه الإطلالة

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. حكمها وهل تجوز سرا أم جهرا؟

إعلان صادم من البنتاجون بشأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. لا تتناول المضاد الحيوي في هذه الحالة

اليوتيوبر إسراء أحمد تنشر أول صورة لها بعد عملية التجميل| شاهد

حكاية صورة جديدة لطبيب القلوب مجدي يعقوب مع طفلة على الفيسبوك

مش هتصدق.. أرخص طريقة لعلاج القولون في العالم

فيديو

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

رسالة مهمة عن الدولار خلال متابعة الرئيس لتدريبات طلبة الكلية الحربية..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ