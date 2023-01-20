كاتب صحفي: استقالة وزيرة الدفاع الألمانية مرتبطة بالمشهد الأوكراني

قال الكاتب الصحفي عارف جابو، من ألمانيا، إن استقالة وزيرة الدفاع الألمانية من منصبها جاءت بعد أن ارتكبت بعض الأخطاء والهفوات، ولم تثبت قيادتها القوية لوزارة الدفاع، وهناك مراقبون يقولون إنها لم ترقى إلى مستوى وظيفتها ونتيجة لهذه الأخطاء اضطرت إلى الاستقالة.

وأضاف «جابو» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا المساء» الذي يقدمه الإعلامي محمد عبدالرحمن على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «هذه الاستقالة مرتبطة إلى حد ما بالمشهد الأوكراني، وكذلك بالجيش الألماني الذي يحتاج إلى التحديث والتطوير وتعزيز قدراته القتالية، وهذه هي المهمة الأساسية لوزير الدفاع الجديد».

وتابع: «وزير الدفاع الجديد أعلن أن مهمته الجديدة ليست سهلة لتحديث الجيش سواء من ناحية العتاد أو القتال أو التسليح بالإضافة إلى التدريب، وجاهزيته لكي يصبح جيشا جاهزا للردع والدفاع متى احتاج إلى ذلك».

واستطرد: «الجيش الألماني يحتاج إلى الكثير من التطوير سواء في الأفراد أو التسليح والمعدات، والشعب الألماني لا يرى هذه الخطوات كزيادة لعسكرة ألمانيا، لكن في ظل التطورات الأخيرة ونتيجة حرب أوكرانيا، وتغير موقف روسيا التي ينظر إليها على أنها تشكل خطرا وليست شريكا كما كان يعتقد سابقا، فكان لابد من هذه الخطوات».