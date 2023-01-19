بسبب أمر عاجل لأوكرانيا.. بولندا تهدد بتجاهل ألمانيا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، إن وارسو تضغط على برلين للسماح لها بتزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية ليوبارد-2 الألمانية، لكنها لا تعتبر موافقتها ضرورية.

وزعم مورافيكي، خلال مقابلة مع تلفزيون “بولسات”، أن وارسو تتوقع الحصول على إذن برلين سريعًا، لكن يمكنها أيضًا فعل الشيء الصحيح بمفردنا.

وعرضت بولندا 14 دبابة ليوبارد-2 على كييف وتريد أن تساهم الدول الغربية الأخرى ، بما في ذلك فنلندا والدنمارك وفرنسا، حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على دفعة تصل إلى 100 دبابة.

أمر عاجل لـ أوكرانيا

وقال مورافيكي إن تجديد أسطول المدرعات الأوكراني أمر عاجل، لأن روسيا قد تشن على الأرجح هجومًا في وقت مبكر من فبراير، حسبما أضاف، مستشهداً بآراء مختلفة من الخبراء.

واتهم الزعيم البولندي ألمانيا بأنها كانت من بين الدول الأوروبية الأقل استباقية فيما يتعلق بتسليح أوكرانيا بالدبابات.

ويقال إن برلين تريد من الولايات المتحدة أن تكون مثالاً يحتذى به قبل أن تشعر بالراحة حيال السماح للدروع الألمانية الصنع بدخول كييف.

ورفضت واشنطن حتى الآن تزويد أوكرانيا بدبابات إم 1 أبرامز. يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن كييف ستواجه صعوبة في الاستفادة منها بسبب مطالبتها بالصيانة والوقت اللازم لتدريب الأطقم ، وفقًا لتقارير إعلامية.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، التي تضم رعاة كييف الغربيين الرئيسيين، في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا يوم الجمعة لمناقشة المزيد من المساعدة العسكرية.