عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب تصنيع الروبوتات.. مايكروسوفت تتخلص من 10 آلاف موظف

Microsoft
Microsoft

 

أعلن الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا الأمريكية "مايكروسوفت" Microsoft مؤخرًا عن خطط لإلغاء ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة في مختلف الإدارات والشركات الفرعية التي تمتلكها العلامة التجارية الأشهر في وادي السيليكون أي ما يصل إلى 5% من قوتها العاملة.

وفقا لتقرير gizmochina يأتي هذا القرار في فترة انتقالية تمر بها المؤسسة مع إعادة هيكلة شاملة حيث تغير من مجال عملها الأساسي، صرح الرئيس التنفيذي لـ "مايكروسوفت"، "ساتيا ناديلا"، بأن الظروف الاقتصادية الصعبة والدقيقة الحالية جعلت شركة التكنولوجيا الأمريكي تتخذ "خيارات صعبة"، على الرغم من ذلك ، أضاف أيضًا أن  مايكروسوفت  ستعمل على تحويل تركيزها من خلال الاستثمار في "المجالات الاستراتيجية" من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق، ويقصد بذلك الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي AI وشركة OpenAI المخترعة لبرنامج ChatGPT.

Microsoft

 في حين أن تسريح والاستغناء عن  10000 موظف هو رقم كبير ، إلا أن هذا يمثل فقط 5 % من إجمالي القوى العاملة في Microsoft، مع تأكيد الشركة أنها سوف تستمر في التوظيف وفتح باب التقدم للوظائف التي تراها أنها مهمة في مستقبلها مع التركيز الكامل على تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي التي ترى أنها الموجة التالية والأهم في مجال البرمجيات المتقدمة.

تم الكشف عن خير الإقالات للمرة الأولى من خلال مذكرة داخلية للشركة أكد فيها "ناديلا" إن انخفاض الإنفاق من قبل المستهلكين لم يعد بنفس التطرف مثلما كان وقت جائحة فيروس كوفيد 19 ومع ذلك ، لا تزال أجزاء كثيرة من العالم تواجه ركودًا اقتصاديًا في الوقت الحالي. لذلك ، لا مفر من تسريح قطاع من الموظفين للمواءمة بين التكاليف والإيرادات المتوقعة. علاوة على ذلك ، على الرغم من إلغاء 10000 وظيفة ، ستستمر الشركة أيضًا في التوظيف عندما تقتضي الحاجة.

إلغاء 10 آلاف وظيفة.. لماذا أعلنت مايكروسوفت تسريح جماعي لموظفيها؟

استعدادا للركود .. مايكروسوفت تلغي 10 آلاف وظيفة

ومن المثير للاهتمام أن الصحفي المتخصص في مجال التكنولوجيا Jason Schreier أبلغ أيضًا عن اضطرار شركة "مايكروسوفت" إلى تقليص حجم قسم الألعاب أيضًا، وتشمل طاعات Xbox و Bethesda وحتى 343 Industries أيضًا، وهو ما يعني أن الاستغناء عن العاملين والتخفيضات الوظيفية شملت جميع المجالات وليست خاصة بأي قسم محدد. 

الروبوتات مايكروسوفت Microsoft ساتيا ناديلا OpenAI ChatGPT Xbox فيروس كوفيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

بسبب الزمالك .. قرار عاجل من الخطيب تجاه صفقة المهاجم البرازيلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

مات صغير .. إليك أعراض مرض اليوتيوبر الكوميدي عزيز الأحمد

مفاجأة للزمالك| كهربا أساسيا في القمة بفرمان من كولر

موضوعات متعلقة

أفضل موبايلات من Honor تقدر تشتريها في 2023

لأول مرة.. Apple تقدم أجهزة Mac Mini بمعالجات M2 وتحسينات في الأداء

بنظام تبريد للحرارة… لينوفو تعلن عن ألترا بوك Xiaoxin Pro 2023

سامسونج تكشف عن لاب توب Galaxy Book2 Go 5G

بنفس إمكانيات Apple.. جوجل تطور AirTag الخاصة بها

أوبو تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي Find N2 Flip في الأسواق العالمية

الـ block هيبقى أسهل.. تحديث في واتس آب بمميزات جديدة

من الفئة المتوسطة.. هونر تستعد لإطلاق هاتف جديد بكاميرا 100 ميجابيكسل

ترشيحاتنا

عبدالملك: الزمالك سيحقق الفوز أمام الأهلي.. وشيكابالا الورقة الرابحة لفيريرا

شر السحر |رجاء خاص من مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي

صنع الفارق مع بيراميدز.. بركات يتغزل في باتشيكو ويكشف سر تعثر البنك الأهلي

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 20 يناير 2023 م - 27 جمادى ثان 1444 هـ

تراجع حاد في أداء بورصة أمريكا للجلسة الثالثة على التوالي

مزاد غريب .. تويتر يبيع تمثال لشعاره الخاص بمبلغ خيالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل المضاد الحيوي.. علاج منزلي يقضي على البرد والسعال فورا

هتبقى مليونير.. معلقة بكل مطبخ مصري بـ٢٠٠ ألف جنيه

بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

سريع المفعول ومجرب .. رجيم الأعشاب الحارقة لنسف الكرش

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ