بسبب تصنيع الروبوتات.. مايكروسوفت تتخلص من 10 آلاف موظف

أعلن الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا الأمريكية "مايكروسوفت" Microsoft مؤخرًا عن خطط لإلغاء ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة في مختلف الإدارات والشركات الفرعية التي تمتلكها العلامة التجارية الأشهر في وادي السيليكون أي ما يصل إلى 5% من قوتها العاملة.

وفقا لتقرير gizmochina يأتي هذا القرار في فترة انتقالية تمر بها المؤسسة مع إعادة هيكلة شاملة حيث تغير من مجال عملها الأساسي، صرح الرئيس التنفيذي لـ "مايكروسوفت"، "ساتيا ناديلا"، بأن الظروف الاقتصادية الصعبة والدقيقة الحالية جعلت شركة التكنولوجيا الأمريكي تتخذ "خيارات صعبة"، على الرغم من ذلك ، أضاف أيضًا أن مايكروسوفت ستعمل على تحويل تركيزها من خلال الاستثمار في "المجالات الاستراتيجية" من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق، ويقصد بذلك الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي AI وشركة OpenAI المخترعة لبرنامج ChatGPT.

Microsoft

في حين أن تسريح والاستغناء عن 10000 موظف هو رقم كبير ، إلا أن هذا يمثل فقط 5 % من إجمالي القوى العاملة في Microsoft، مع تأكيد الشركة أنها سوف تستمر في التوظيف وفتح باب التقدم للوظائف التي تراها أنها مهمة في مستقبلها مع التركيز الكامل على تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي التي ترى أنها الموجة التالية والأهم في مجال البرمجيات المتقدمة.

تم الكشف عن خير الإقالات للمرة الأولى من خلال مذكرة داخلية للشركة أكد فيها "ناديلا" إن انخفاض الإنفاق من قبل المستهلكين لم يعد بنفس التطرف مثلما كان وقت جائحة فيروس كوفيد 19 ومع ذلك ، لا تزال أجزاء كثيرة من العالم تواجه ركودًا اقتصاديًا في الوقت الحالي. لذلك ، لا مفر من تسريح قطاع من الموظفين للمواءمة بين التكاليف والإيرادات المتوقعة. علاوة على ذلك ، على الرغم من إلغاء 10000 وظيفة ، ستستمر الشركة أيضًا في التوظيف عندما تقتضي الحاجة.

ومن المثير للاهتمام أن الصحفي المتخصص في مجال التكنولوجيا Jason Schreier أبلغ أيضًا عن اضطرار شركة "مايكروسوفت" إلى تقليص حجم قسم الألعاب أيضًا، وتشمل طاعات Xbox و Bethesda وحتى 343 Industries أيضًا، وهو ما يعني أن الاستغناء عن العاملين والتخفيضات الوظيفية شملت جميع المجالات وليست خاصة بأي قسم محدد.