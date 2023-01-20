إيلون ماسك يستخدم حيلة ذكية لتحميل المستخدم رسوم متجر Google play

بعد يوم واحد فقط من إطلاق إدارة تويتر وعلى رأسها إيلون ماسك المالك الجديد للمنصة للاشتراك السنوي لـ Twitter Blue ، قامت شركة التواصل الاجتماعي بتمديد هذه الخدمة المدفوعة لمستخدمي موبايلات نظام التشغيل أندرويد Android.

وفقا لموقع techcrunch سيتعين على المستخدمين والمشتركين في الخدمة “تويتر بلو” دفع 11 دولارًا شهريًا إذا قاموا بشراء خطة Twitter Blue من خلال أندرويد، نفس سعر نظام "آي أو إس" iOS التابع لشركة "آبل" وهذا التسعير كما هو أغلى بنسبة 35% من عرض الـ 8 دولارات لأولئك الذين يشتركون لنظام متصفح الويب.

لم تعلن إدارة تويتر Twitter سبب الاختلاف الهائل في الأسعار بين الويب وبين نظامي أندرويد و IOS، ولكن من الواضح أن الشركة تريد تعويض رسوم متجر جوجل بلاي للمشتريات من خلال المستخدمين بدلاً من دفعها بنفسها لجوجل، وبالتالي التكلفة يتحملها العميل.

Twitter Blue

أصبحت خدمات تويتر بلو Twitter Blue متاحة الآن عبر منصات ستة بلدان: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان ومن المتوقع أن تنتشر خلال الاشهر القليلة الماضية للبلدان الأخرى.

يحصل مشتركو Twitter Blue حاليًا على ميزات خاصة بهم، مثل علامة التحقق الزرقاء والقدرة على إعادة تحرير التغريدة، تحميلات الفيديو الأطول وإمكانيات تغيير شكل أيقونة تويتر نفسها، ترتيب الأولوية في ردود المحادثة. تشمل الميزات الأخرى قارئ المواضيع ، مع وجود مزيد من عوامل التخصيص.

أطلقت Twitter خطة اشتراكها السنوية بسعر 84 دولارًا سنويًا خلال اليومين الماضيين، وهي تعتبر الأوفر والأرخص للوصول لخدمات تويتر بلو، ولكن بالنظر إلى عدم استقرار الشركة وحالة التخبط والتذبذب الشديدة في كيفية القيام بأعمالها مع طرح الميزات وسحبها ، لا يوجد ضمان بأن مجموعة المزايا الحالية ستكون متاحة لمدة عام كامل.

الآن بعد أن أصبحت خدمات تويتر بلو التابعة لعصفور الأزرق متاحة على كل نظم التشغيل سواء أندرويد أو "أي أو إس" أو من خلال الويب أي جميع الأنظمة الأساسية ، يتعين علينا الانتظار ومعرفة النتيجة النهائية وما إذا كان إيلون ماسك سيجني أرباح ومبالغ ضخمة من هذه الخدمة كما يأمل أم لا. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن "تويتر" سيكون عليه أن يسدد فوائد القروض التي أخذها ماسك لشراء الشركة والتي تبلغ قيمتها حوالي 13 مليار دولار وذلك بحلول نهاية الشهر، وهو السبب الذي يجعل الإدارة تسرع في خطواتها لتحقيق إيرادات من الاشتراكات الخاصة به.