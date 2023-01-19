ناقد رياضي: كهربا يشارك في القمة.. وعبد الله السعيد لن يلعب للزمالك.. فيديو

قال الناقد الرياضي محسن لملوم، إن نتائج مباريات القمة بين الأهلي والزمالك دائما خارج أي توقعات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «بحسابات الفترة الأخيرة مستوى الأهلي أفضل من الزمالك خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى خروج الزمالك من نصف نهائي كأس مصر»، مجددا التأكيد على أن مباريات القمة خارج الحاسبات.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن محمود كهربا سيشارك في مباراة القمة، لكن في الوقت ذاته الأهلي سيعاني من الغيابات في القمة، سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات، لافتا إلى أن غياب ياسر إبراهيم ومحمود متولي مؤكد.

وحول صفقة تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد، قال «جمهور الأهلي في انتظار الصفقة الجديدة»، متوقعا عدم إتمام صفقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد، خاصة في ظل اعتراض فيريرا على الصفقة.

وعبر لملوم عن أمنيته بخروج مباراة القمة في أفضل صورة بعيدا عن أي مشاحنات.

