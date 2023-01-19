عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: كهربا يشارك في القمة.. وعبد الله السعيد لن يلعب للزمالك.. فيديو

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

قال الناقد الرياضي محسن لملوم، إن نتائج مباريات القمة بين الأهلي والزمالك دائما خارج أي توقعات. 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «بحسابات الفترة الأخيرة مستوى الأهلي أفضل من الزمالك خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى خروج الزمالك من نصف نهائي كأس مصر»، مجددا التأكيد على أن مباريات القمة خارج الحاسبات.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن محمود كهربا سيشارك في مباراة القمة، لكن في الوقت ذاته الأهلي سيعاني من الغيابات في القمة، سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات، لافتا إلى أن غياب ياسر إبراهيم ومحمود متولي مؤكد.

وحول صفقة تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد، قال «جمهور الأهلي في انتظار الصفقة الجديدة»، متوقعا عدم إتمام صفقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد، خاصة في ظل اعتراض فيريرا على الصفقة.

وعبر لملوم عن أمنيته بخروج مباراة القمة في أفضل صورة بعيدا عن أي مشاحنات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

بسبب الزمالك .. قرار عاجل من الخطيب تجاه صفقة المهاجم البرازيلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

مات صغير .. إليك أعراض مرض اليوتيوبر الكوميدي عزيز الأحمد

مفاجأة للزمالك| كهربا أساسيا في القمة بفرمان من كولر

ترشيحاتنا

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023 : تقدم لخطبة حبيبتك

مقرر القيم بـ الحوار الوطني: الزيادة السكانية يجب معاملتها كقضية رأي عام..فيديو

ريال مدريد لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بريمونتادا أمام فياريال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 20 يناير 2023 .. مفاجأة وتحذير لكل برج

محرز يقود مانشستر سيتي لـ ريمونتادا وانتصار مثير على توتنهام بالدوري الإنجليزي

مستشار الرئيس للصحة يطالب هذه الفئة بالتزام المنازل لمدة 3 ايام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة.. نوع دواء منتشر بالأسواق لعلاج خشونة الركبة نهائيا

بعد تصدرها التريند.. 10 صور وضعت هيفاء وهبي في مأزق| شاهد

تحذير عاجل.. لا تتناول المضاد الحيوي في هذه الحالة

اليوتيوبر إسراء أحمد تنشر أول صورة لها بعد عملية التجميل| شاهد

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ