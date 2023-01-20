رزان جمال: كنت ببكي في كواليس فيلم كيرة والجن

حلت الفنانة اللبنانية رزان جمال، ضيفة ببرنامج "مساء دي ام سي" للحديث عن كواليس من حياتها الشخصية والفنية.

وقالت،:" أنا لست شخصية عنيدة بشكل كبير، ولكن أحاول أن أغير من حياتى وتحسينها وتطويرها".

وأشارت إلى أنه تم إبلاغها بالمشاركة في فيلم كيرة والجن قبل بداية التصوير بأسبوعين، مضيفة: "توترت كثيرا وظللت في غرفتى من أجل قراءة السيناريو الخاص بالفيلم بشكل دقيق".

وأوضحت"جهزت نفسى واتخذت كل التحضيرات للمشاركة في فيلم كيرة والجن، وكنت سعيدة للغاية بالمشاركة في الفيلم، متابعة:"كنت أبكى خلال قيامى مشاهدة دورى في فيلم كيرة والجن، وكنت سعيدة للغاية بردود الفعل حوله".

وأكملت:" عملت مع المخرج مروان حامد في أعمال كثيرة والعمل معه جميل جدا، وفريق عمل كيرة والجن كان جيد للغاية ومتعاون ورائع".

