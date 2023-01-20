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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

4 علامات تحذيرية يمكن أن تظهر قبل أسبوع من حدوث نوبة قلبية.. إياك تجاهلها

صدى البلد

 يكون عسر التلفظ علامة "مبكرة" على السكتة الدماغية التي يمكن أن تظهر "قبل سبعة أيام" من النوبة فكثير من الناس يموتون من السكتة الدماغية لأن الدماغ لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون إمدادات ثابتة من الدم الغني بالأكسجين. 

لذلك ، من الضروري معالجة الحالة الطبية الطارئة في أسرع وقت ممكن. لحسن الحظ ، قد يشعر بعض الأشخاص بعلامات تحذيرية في الأيام التي تسبق السكتة الدماغية.

ومع ذلك ، فإن دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب ، تشارك علامات التحذير من السكتة الدماغية الإقفارية يمكن أن تظهر "في وقت مبكر مثل سبعة أيام قبل النوبة.

وفقا لموقع express.co.ukتعتبر السكتات الدماغية الإقفارية أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا ، وتحدث بسبب جلطة دموية تمنع تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ ويوضح البحث أن ثمانين في المائة من السكتات الدماغية هي إقفارية وغالبًا ما يسبقها ما يسمى بالسكتة الدماغية التحذيرية أو السكتة الدماغية الصغيرة .

تعد السكتات الدماغية التحذيرية أو السكتات الدماغية الصغيرة هي مصطلحات شائعة تستخدم لوصف النوبة الإقفارية العابرة (TIA) وتحدث النوبة الإقفارية العابرة بسبب اضطراب مؤقت في إمداد الدم لجزء من الدماغ.

تُظهر هذه المشكلة الصحية أعراضًا مشابهة للسكتة الدماغية ولكنها لا تستمر سوى بضع دقائق ولا تحفز إصابة الدماغ.

علامات التحذير

ووفقًا للدراسة ، فإن إحدى علامات التحذير من النوبة الإقفارية العابرة هي عسر الكلام المفاجئ.

يحدث عسر التلفظ ، المعروف بصعوبة الكلام ، عندما تكون العضلات التي تستخدمها للتحدث ضعيفة أو لديك صعوبة في السيطرة عليها.

يمكن أن تظهر علامة التحذير المفاجئة هذه قبل أسبوع من الضربات الطبية الطارئة الكاملة.

يحدث عسر الكلام ، أو صعوبة الكلام ، عندما تكون العضلات التي تستخدمها للتحدث ضعيفة.

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