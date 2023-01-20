سهير رمزي تكشف تفاصيل تسميم والدتها بالخطأ

كشفت الفنانة سهير رمزي تفاصيل تسميمها لوالدتها بالخطأ حيث أكدت أنها بدونها ضائعة.

وقال رمزي خلال حواره ببرنامج "حبر سري" بقناة القاهرة والناس،:" والدتي هي كل حاجة في حياتي، وفي يوم تعبت وكان عندها مغص، وكنت أنا تعبت ومعدتي تعبت وكنت باخد دواء محدد، فارتبكت بسبب تعب أمي وأدتلها الدواء الخاص بي وقلت لها اشربيه.

وتابعت:" من خضتي بدل ما أخد الدواء لـ والدتي أخدت زيت منظف شرائط فيديوهات ولم أستوعب ذلك إلا بعد ما ماما شربت، معقبة:" بعت حد كان معايا في البيت راح الصيدلية وجابلي شربة ملح اديتهالي عشان ترجع".

وأكملت:" الحمدلله عدت بخير ولو كان حصلها حاجة كان ممكن أموت فيها لاني بحبها حب جنوني مش حب عادي".