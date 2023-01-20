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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهير رمزي: كنت مقتنعة بأدواري الجريئة وأعمالي على اليوتيوب تاريخ ملزمة به

سهير رمزى
سهير رمزى

 

أكدت النجمة سهير رمزي، أن بدايتها للعمل الفني كانت من خلال موهبتها ثم جمالها وعادت بعد ذلك بتقديم أدوار كانت الكلمة العليا فيها لموهبتها، مضيفا: "بزعل من نفسي دلوقتي لما بشوف الحجاب اللي كنت بعمله وكان طرح كتير وألوان كتير، لكن مش بزعل من النقد".

وردت النجمة سهير رمزي، في حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على رأيها من الأدوار الجريئة التي جسدتها خلال مشوارها الفني، قائلة: "لو رجع بيا الزمن واتعرض عليا مشاهد جريئة لو دلوقتي هرفضها، لكن زمان كنت بعملها وأنا مقتنعة بها ومكنش في جرءة زي دلوقتي".

وتابعت: "المشاهد الجريئة اللي كنت بعملها كانت في حدوته الفيلم وفي سياق الموضوع، وده اللي كان كله بيعمله ومكنتش بعمل حاجة شاذة، ولو عندي القدرة امسح أعمالي من على السوشيال ميديا واليوتيوب مش هعمل كده وده تاريخ وأنا عملته وملزمة به".

سهير رمزي القاهرة والناس السوشيال ميديا الاعلاميه أسما أسما إبراهيم

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