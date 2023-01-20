بإطلالة عصرية.. كارلا حداد تبرز رشاقتها

شاركت الإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية كارلا حداد متابعيها بأحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وتألقت كارلا حداد بإطلالة أنثوية عصرية، مرتدية بدلة بيضاء، كشفت عن رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عال باللون الأسود.



ومن الناحية الجمالية، تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلة فوق كتفيها بشكل انسيابي وتزينت ببعض لمسات المكياج الناعم لتبرز جمال ملامحها، وانهالت عليها التعليقات.



كارلا حداد بدأت مسيرتها الإعلامية فى عام 1999 من خلال قناة LBC وقدمت "النشرة الجوية " ضمن نشرة الأخبار المسائية، وفى عام 2001 قدمت برنامجها الخاص الأول "كارلا لالا" وكان ذو طابع فنى.



يذكر أن كارلا حداد أعلنت عن إنفصالها عن طوني أبو جودة يونيو الماضي، ونشرت عبر حسابها بتطبيق Instagram صورة مكتوب بها: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس".