يا له من مساء| رسالة من أميتاب باتشان بعد كأس موسم الرياض

حضر النجم الهندي أميتاب باتشان، مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، التي أقيمت مساء أمس الخميس، ضمن كأس موسم الرياض الودية.



ونشر الاسطورة الهندية مجموعة من الصور عبر حسابه علي انستجرام وكتب قائلا "أمسية في الرياض .. "يا لها من مساء .. كريستيانو رونالدو ، ليونيل ميسي ، مبابي ، نيمار يلعبون معًا .. وضيفك حقًا مدعو لافتتاح المباراة .. باريس سان جيرمان ضد موسم الرياض .. لا يصدق".

وتوج نادي باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض بعدما حقق الانتصار على نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4 في المباراة الودية التي جمعتهما.