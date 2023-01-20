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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تعطل إرسال مساعدات أوروبية بقيمة 500 مليون دولار إلى أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أوقفت المجر الدفعة السابعة للمساعدات من الاتحاد الأوروبي المخصصة لتسليح أوكرانيا، والتي تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

وذكرت محطة "RMF FM" الإذاعية نقلا عن دبلوماسي أوروبي قوله أنه "من غير الممكن السماح لدولة صغيرة موالية لروسيا، لديها استثناءات من جميع العقوبات، أن تملي موقفها على الاتحاد الأوروبي بأكمله".

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن المساعدات تقدر بـ500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي.

وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الضغط على المجر، يوم الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية.

وأثار عدم رغبة المجر في الموافقة على هذه الشريحة من المساعدات العسكرية غضب الدبلوماسيين الأوروبيين، ويجري النظر في خطة للموافقة عليها دون مشاركة بودابست.

وفي وقت سابق وافقت دول الاتحاد الأوروبي على استخدام أموال "صندوق السلام" الأوروبي الخارج عن الميزانية لدفع جزء من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتقدر قيمة الصندوق الآن بـ 5.6 مليار يورو، وزاد هذا العام بمقدار ملياري يورو آخرين، ومن المتوقع أن يرتفع في المستقبل إلى ما يقرب من 11 مليار يورو.

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