الأزهر الشريف: السلام المجتمعي لن يتحقق دون تحقيقه داخليا للفرد

تحدث عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، عن معنى السلام وأهميته، قائلا: إن الله عز وجل اختار لنفسه اسم السلام، كما أن الله عز وجل جعل تحية أهل الإسلام هو السلام.



وأكمل "عبد العزيز النجار" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": هذا دليل على أن الإسلام جاء لنشر السلام في العالم أجمع، وليس لسفك الدماء وهدم المنازل وتخريب المجتمعات، مستشهدا بقول الله عز وجل:"هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ".



واستشهد بقول رسول الله :"لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم".



وأوضح: دين الإسلام يدعو إلى العيش في سلام ومحبة، مشددا على أن السلام المجتمعي لن يتحقق دون أن يتحقق السلام الداخلي للفرد".



