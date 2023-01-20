هيونداي تكشف عن مواصفات الجيل الجديد من سيارة كونا| صور

كشفت هيونداي عن الجيل الجديد من كونا 2024 الشهر الماضي، لكن الشركة الكورية احتفظت بالمواصفات، والآن أعطتنا نظرة فاحصة على تصميمها ومواصفاتها، بما في ذلك الإصدارات الهجينة والمزودة بمحركات احتراق داخلي، بينما سيتم الكشف عن تفاصيل الإصدارات الكهربائية في مارس.

هيونداي كوندا موديل 2024

تشتمل تشكيلة هيونداي كونا على خيارين من كل نوع “البنزين والهجين و الكهربائي”، ينتج المحرك سعة 2.0 ليتر الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي 147 حصانًا (110 كيلوواط / 149 حصانًا) وعزم دوران 179.5 نيوتن متر (132.4 رطل قدم) ويتصل حصريًا مع ناقل الحركة الذكي المتغير (IVT) من هيونداي، ويمكن لأولئك الذين يريدون شيئًا أكثر ثباتًا اختيار محرك T-GDi بسعة 1.6 ليتر بشاحن توربيني ينتج 195 حصان (146 كيلو واط / 198 حصانًا) و 265 نيوتن متر (195 رطل قدم) من عزم الدوران.

هيونداي كوندا موديل 2024

تأتي سيارة كونا هايبرد الهجينة الأكثر كفاءة مزودة بمحرك GDi بسعة 1.6 ليتر ومحرك كهربائي واحد، مما ينتج عنه مجتمعة 139 حصان (104 كيلو واط / 141 حصان) و 265 نيوتن متر (195 رطل قدم) من عزم الدوران، ولم تقدم هيونداي مزيدًا من المعلومات ولكن تلك المواصفات مطابقة لسيارة كيا نيرو الهجينة ذات الصلة ميكانيكيًا.

هيونداي كوندا موديل 2024

تعد سيارة كونا 2024 أكبر بقليل من سابقتها، حيث يبلغ طولها 4350 ملم (171.2 بوصة)، وعرضها 1825 ملم (71.9 بوصة)، وطولها 1580 ملم (62.2 بوصة)، مع قاعدة عجلات تبلغ 2660 ملم (104.7 بوصة).

يأتي الجيل الجديد من هونداي كونا موديل 2024، مع مصابيح LED كاملة العرض على كلا الطرفين، تطلق عليها هيونداي اسم "Seamless Horizon Lamps" ، بينما في كونا الكهربائية تكون منقطة.

هيونداي كوندا موديل 2024

تأتي النسخة الكهربائية من كونا أيضًا بتصميم مختلف للصدمات وتكسية بلاستيكية بلون الهيكل مقارنةً بالتشكيلات الهجينة التي تعمل بمحرك ICE والتي تتميز بغطاء هواء نشط على مآخذ المصد، كما حصلت على هيكل رياضي أكثر وخيارًا لسقف أسود وعجلات معدنية فريدة مقاس 19 بوصة.

في الداخل، تقول هيونداي أن الجيل الجديد أكثر اتساعًا وتنوعًا من الطراز الذي استبدله، حيث يوفر مساحة أكبر للساقين بمقدار 77 مم (3 بوصات)، ومساحة أكبر للقدمين تبلغ 11 مم (0.4 بوصة) ، وأفضل مساحة للكتف في فئتها للركاب الخلفيين.

هيونداي كوندا موديل 2024

تم تحقيق ذلك بفضل قاعدة العجلات الأطول التي تبلغ 60 مم (2.4 بوصة) والمقاعد الأمامية الأقل حجماً، وتم نقل محدد التروس الجديد الذي يعمل بسلك ناقل الحركة خلف عجلة القيادة لتوفير مساحة لأجزاء تخزين إضافية في الكونسول الوسطي مع طي المقاعد الخلفية، يوجد ما يصل إلى 723 لترًا (25.5 قدمًا مكعبة) من مساحة الشحن على الرغم من أن هيونداي لم تعطنا الرقم في التكوين القياسي لخمسة مقاعد.

تتكون قمرة القيادة من شاشتين مزدوجتين مقاس 12.3 بوصة، مع توافق المعلومات والترفيه الجديد مع التحديثات اللاسلكية، هناك أيضًا إضاءة محيطة، وباب خلفي ذكي للطاقة، وشحن لاسلكي ، وميزات التحكم عن بعد، ونظام التحكم الذكي في التطواف القائم على نظام الملاحة (NSCC) ومساعد القيادة على الطرق السريعة (HDA).