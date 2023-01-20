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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة بريطانية: 63% من البريطانيين يعتبرون الأمير هاري أضر بالأمن القومي

صحيفة اندبندنت البريطانية
صحيفة اندبندنت البريطانية

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "الإندبندنت" اليوم الجمعة، أن ثلثا البريطانيين يعتبرون أن الأمير هاري أضر بالأمن القومي عندما كشف أنه قتل 25 عنصرا من حركة "طالبان" في أفغانستان.


وتعرض دوق ساسكس لانتقادات في الدوائر العسكرية لمشاركته عدد الأشخاص الذين قتلهم، في مذكراته التي صدرت مؤخرا تحت عنوان "سبير- بديل".

لكن هاري دافع عن نفسه قائلا إنه "كان من المهم" بالنسبة له تقديم تفاصيل عن تجاربه العسكرية، ونفى أنه كان يتباهى. لكن زملائه المحاربين قالوا إن تصريحاته "خاطئة" واتهم بتعريض العائلة المالكة للخطر.

وحسب الاستطلاع فإن 63% من البريطانيين يعتبرون أن هاري قد أضر بالأمن القومي، بينما اعتبر 23% فقط أن الرقم الذي كشف عنه هاري، لا يمثل أي خطر على المملكة المتحدة.

وقال 58% من 2064 بالغا بريطانيا شملهم الاستطلاع إن كشف هاري عن عدد أفراد طالبان الذين قتلهم في جولاته الست في أفغانستان "غير مبررة"، و82% منهم تتراوح أعمارهم بين 55 و64.

إلا أنه وجد دعما من الفئات العمرية الأصغر، واعتبر 52% من الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34، أن "هناك تبرير".
 

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