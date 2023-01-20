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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع مسن سقط من أعلى شجرة في البحيرة

إخطار بمصرع مسن في
إخطار بمصرع مسن في البحيرة

لقي مسن مصرعه جراء سقوطه من أعلى شجرة أثناء تقطيع أفرع شجرة في قرية أرمانيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

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إخطار بمصرع مسن في البحيرة 


تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة مسن لقي مصرعهجراء سقوطه من أعلى شجرة بقرية أرمانيا التابعة لمركز إيتاي بمحافظة البحيرة، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ، وتبين مصرع عبدالقادر السيد عبدالقادر، 65 سنة، مقيم عزبة الكومي في مركزشبراخيت، ويعمل في تجارة الأخشاب، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى إيتاي البارود، وحفظت الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وجار المتابعة.

البحيرة محافظة البحيرة جثة جثة مسن مدير أمن البحيرة الأخشاب اجهزة الامن قطيع

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