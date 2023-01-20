زيادة 110 آلاف جنيه.. سعر بيجو 5008 موديل 2023.. صور

شهدت أسعار السيارة العائلية الرياضية بيجو 5008 موديل 2023 زيادة جديدة لبعض فئاتها المطروحة في السوق المحلي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 110 ألف جنيه.
مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023
حصلت السيارة بيجو 5008 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 165 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك الأداء من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.
ويقدر استهلاك السيارة بيجو 5008 موديل 2023 من الوقود نحو 6 لترات عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال التجهيزات الفنية الخاصة بالسيارة فيمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الاستعداد 0.
أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 1,139,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 1,239,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,359,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الربعة بقيمة قدرها 1,369,990 جنيه