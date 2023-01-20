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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهدر هدفين .. سيراميكا كليوباترا يضغط في ربع ساعة مثيرة أمام سموحة بالدوري

مباراة سموحة وسيراميكا
مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا

أهدر فريق سيراميكا كليوباترا فرصة تسجيل هدفين فى شباك نظيره فريق سموحة خلال الربع ساعة الأولي من المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

نجح عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا فى التصدى لـ كرة ماكرة أرسلها حسام حسن مهاجم فريق سموحة لينقذ مرماه من فرصة خطيرة فى الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

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أهداف ضائعة

وجرت محاولات هجومية من جانب جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا ونجح عمر صلاح حارس مرمى فريق سموحة فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التى أرسلها ميدو جابر وكادت تشكل خطورة بعد تدخل أحمد ياسر ريان وتسديد الكرة برأسه  في الدقيقة الخامسة وأنقذ مرماه من فرصة هدف محقق .

ونجح أحمد عبدالعزيز مدافع سموحة فى منع فرصة هدف محقق في الدقيقة الثامنة بعدما أبعد الكرة من أمام مهاجمي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء.

وسدد ميدو جابر نجم فريق سيراميكا كليوباترا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة تمر إلى خارج الملعب.

وراوغ محمد ابراهيم نجم فريق سيراميكا كليوباترا فى الدقيقة العاشرة مدافع سموحة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة لتعلو عارضة عمر صلاح حارس مرمى فريق سموحة.

وسدد فى الدقيقة 14 حسام حسن مهاجم فريق سموحة كرة قوية تصطدم بجسم مدافع سيراميكا كليوباترا وتصل سهلة إلى حارس المرمى عامر عامر .

واضطر حكم المباراة إلى إيقاف اللعب لحين خضوع محمد عصام لاعب فريق سموحة إلى العلاج بعد سقوطه على الأرض.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني أحمد سامي، لتجقيق الفوز على سموحة في مباراة اليوم، والتقدم في جدول ترتيب الدوري.
وجدد أحمد سامي تعاقده مؤخرا مع سيراميكا كليوباترا لمدة موسم إضافي، ليستمر في قيادة الفريق حتى نهاية موسم 2023 – 2024. 
وكان سيراميكا كليوباترا تعادل مع فاركو بهدف لمثله في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وسبق وأن التقى سيراميكا كليوباترا 4 مرات في بطولة الدوري الممتاز، وانتهت جميع المواجهات بالتعادل.
ويحتل فريق سبرلميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الثالث عشر بـ 13 نقطة.

سيراميكا كليوباترا سموحة الدوري الممتاز عامر عامر حسام حسن جون إيبوكا عمر صلاح محمد ابراهيم ميدو جابر

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