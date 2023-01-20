فاطمة عيد: زوجي خاتم في صباعي.. وأنا وضرتي أصحاب|فيديو

كشفت الفنانة فاطمة عيد مطربة الفن الشعبي الأولى في مصر الستار عن أولادها قائلة "ربنا مدانيش ولاد" وأنا أم لـ٤ بنات والصبيان رقبتهم معووجة.

وكشفت عيد عن مفاجأة خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة حيث قالت: أنا وضرتي كنا أصحاب لأني أنا اللي جاية عليها.

وأضافت عيد: خلال اللقاء : زوجي معايا على الخير والشر وميقدرش يتجوز غيري و"مين يقدر على فاطمة" وزوجي حنين أوي وميقدرش يتجوز علي.

زوجي شفيق الشايب



واستطردت قائلة : "زوجي شفيق الشايب خاتم في صباعي" الله أكبر عليه وهو وراء نجاحي مضيفة : زوجي لو زعلني بيبوس رأسي وهو حنين أوي".



