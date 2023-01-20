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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاطمة عيد: لا يوجد فن شعبي بمصر..وعملت دويتو مع أمينة وماخدتش فلوس

الفنانة فاطمة عيد
الفنانة فاطمة عيد

قالت الفنانة  فاطمة عيد أن  الناس زمان كانت رايقة ودلوقتي مضغوطين واضافت فاطمة عيد خلال لقائها مع ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة " مفيش فن شعبي علشان الناس بتكلم نفسها وبقول "معذورين" .


وأوضحت عيد  خلال اللقاء " مكنش لي منافس في الغناء الشعبي مضيفة  عملت دويتو مع أمينة و"مخدتش منها فلوس" .


وبسؤالها حول ثروتها قالت عيد أنها لم تحقق  مكاسب مالية من مشوارها الفني 
 

قالت الفنانة  فاطمة عيد : أطالب وزارة الثقافة بتبني دعم مدرسة لتخريج الموهوبين.

 
وأضافت  أن محمد رشدي أقرب مدرسة غناء شعبي لقلبي.

 

مينفعش نبقى موجودين ومنعملش حاجة سوا


واوضحت عيد خلال اللقاء أنها  طالبت  هاني شاكر بتقديم استقالته وقت رئاسته نقابة الموسيقيين حيث كانت النقابة بالفعل في حاجة إلى  تجربة مصطفى كامل لانه بيعرف يوقف الوحش .
ووجهت  فاطمة عيد  رسالة لحكيم قائلة : مينفعش نبقى موجودين ومنعملش حاجة سوا 
 

نقابة الموسيقيين هاني شاكر وزارة الثقافة مصر مصطفى كامل

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