عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ بورسعيد: حل 90% من مشاكل المنطقة الحرة..عملية القلب المفتوح تكلف المواطن 300 جنيه بعد التأمين الصحي الجديد .. 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة

اللواءعادل الغضبان
اللواءعادل الغضبان محافظ بورسعيد

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد خلال لقاء  له لبرنامج “بصراحة”،عبر فضائية “الحياه”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

 

كما أكد عادل الغضبان أن المحافظة حصلت على قرض بقيمة 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة.

عملية القلب المفتوح تكلف المواطن 300 جنيه بعد التأمين الصحي

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ان الدولة المصرية قامت بعمل التأمين الصحي الشامل، الذى جعل رضا المواطن عن المنظومة الصحية يفوق الـ 80%، مشيرا إلى أن عملية القلب المفتوح تكلف المواطن 300 جنيه بعد التأمين الصحي الشامل.

وقال  أنه  لدينا 45 مدرسة حكومية تخدم 170 الف مواطن جنوب محافظة بورسعيد، مؤكدا أنه نسعى لتقديم خدمة تعليمية مميزة.

وتابع أنه نحن أول محافظة خالية من العشوئيات في مصر، مؤكدا أنه لدينا العديد من المؤسسات المجتمعية لتغيير السلوك وخلق فرص عمل للشباب.

 منطقة حرة صناعية

وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد هدية الرئيس السيسي للعالم كله، إضافة إلى أن هناك 64 كيلو متر مربع منطقة حرة صناعية لتوفير فرص العمل. 

 

حصلنا على قرض بـ 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة

أكد أن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمبية تمر ببورسعيد، مشيرا إلى إنشاء أكثر من 1122 مصنعا في أقل من 7 سنوات لصغار المستثمرين والشباب.

 

وقال أن المحافظة تصدر 54% من حجم الملابس الجاهزة في مصر، إضافة إلى أن المحافظة حصلت على قرض بقيمة 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة.

 

لدينا حوافز عديدة تجذب المستثمرين

وتابع “أدخلنا نظام الحوكمة والإفراج المسبق في الجمارك بالتعاون مع وزارة المالية، ولدينا حوافز عديدة تجذب المستثمرين”. 

 

الدولة أنشأت لدينا 45 ألف وحدة سكنية في 7 سنوات

أكد أن الدولة المصرية قامت بعمل التأمين الصحي الشامل، الذ جعل رضا المواطن عن المنظومة الصحية يفوق الـ 80% والتأمين الصحي الشامل بمثابة هدية من الرئيس السيسي للشعب للمصري.

وقال أنه في أقل من 7 سنوات تم إنشاء 45 ألف وحدة سكنية في المحافظة، بإسكان متنوع، وبديل العشوائيات أو الإسكان الإجتماعي أو السكن التعاوني.

وتابع  أن مكتبي مفتوح للمواطنين 24 ساعة، وأتواجد في الشارع وأي مواطن لديه مشكلة يمكنه التواصل معي من للعمل على حل مشكلته.

 

خارج محافظة بورسعيد

وأشار إلى أنهه لدينا 35 الف عامل من خارج محافظة بورسعيد، مما يدل على أن هناك فرص عمل.

 

12% من حجم التجارة العالمية تمر عن طريقنا

وقال  أن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية تمر ببورسعيد، مشيرا إلى إنشاء أكثر من 1122 مصنعا في أقل من 7 سنوات لصغار المستثمرين والشباب.

 

حل 90% من مشاكل المنطقة الحرة

أكد  أن المحافظة، بها كل أنواع الإسكان في مصر، مشيرا إلى أنه يتم العمل على توصيل المرافق، بالتعاون مع الجهة المسئولة.

 

وقال أن الدولة نفذت سكنا اقتصاديا في محافظة بورسعيد بإنشاء حيين جديدين، ما ساهم في توفير مساكن للشباب.

وتابع أن قروض محافظة بورسعد بلغت أكثر من 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة، مؤكدا أنه تم حل أكثر من 90% من مشاكل المنطقة الحرة ببورسعيد.

محافظ بورسعيد التامين الصحي الشامل وزارة المالية الرئيس السيسي بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

بعد تصريحات حسن نصر الله عن مصر| الخارجية : عبث واستدعاء بطولات زائفة

موضوعات متعلقة

فاطمة عيد: بليغ حمدي اتهوس لما سمعني بغني.. فيديو

فاطمة عيد: زوجي خاتم في صباعي.. وأنا وضرتي أصحاب|فيديو

فاطمة عيد: لا يوجد فن شعبي بمصر..وعملت دويتو مع أمينة وماخدتش فلوس

فاطمة عيد: غنيت وعمري 6 سنوات.. واشتغلت بدون أجر ببداية حياتي..فيديو

محافظ بورسعيد: 12% من حجم التجارة العالمية تمر عن طريقنا

محافظ بورسعيد: عملية القلب المفتوح تكلف المواطن 300 جنيه بعد التأمين الصحي

محافظ بورسعيد: حصلنا على قرض بـ 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة.. فيديو

محافظ بورسعيد : الدولة أنشأت لدينا 45 ألف وحدة سكنية في 7 سنوات

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: محمد شريف وشادي حسين فاقدين الثقة بسبب كولر

وزير الدفاع الإستوني: تسليم دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا قرار المستشار الألماني

كارثة تضرب تويتر.. عدد الموظفين يهبط 80% بسبب إيلون ماسك

أنا عشت كتير على الارض.. علي ربيع ينشر فيديو جديد من فيلم خير وبركة

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني .. اليوم

بحلف على ابني كتير ولا أنفذ اليمين فهل تجب الكفارة؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. جيسي عبدو تشارك متابعيها صورة على انستجرام

من جثث الأقارب.. شاهد ظهور عفريت بجانب كلب أسترالي

ياسمين صبري تعود لإرتداء خاتم الزواج من جديد بسعر 6 ملايين جنيه

مش للضعف فقط .. تناول الفياجرا يحمي الرجال من هذه الأمراض الخطيرة

فيديو

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

سحر سيد عبد الحفيظ.. 5 تصريحات من مرتضى منصور هزت الوسط الرياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ