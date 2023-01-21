محافظ بورسعيد: حل 90% من مشاكل المنطقة الحرة..عملية القلب المفتوح تكلف المواطن 300 جنيه بعد التأمين الصحي الجديد .. 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد خلال لقاء له لبرنامج “بصراحة”،عبر فضائية “الحياه”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

كما أكد عادل الغضبان أن المحافظة حصلت على قرض بقيمة 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة.

عملية القلب المفتوح تكلف المواطن 300 جنيه بعد التأمين الصحي

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ان الدولة المصرية قامت بعمل التأمين الصحي الشامل، الذى جعل رضا المواطن عن المنظومة الصحية يفوق الـ 80%، مشيرا إلى أن عملية القلب المفتوح تكلف المواطن 300 جنيه بعد التأمين الصحي الشامل.

وقال أنه لدينا 45 مدرسة حكومية تخدم 170 الف مواطن جنوب محافظة بورسعيد، مؤكدا أنه نسعى لتقديم خدمة تعليمية مميزة.

وتابع أنه نحن أول محافظة خالية من العشوئيات في مصر، مؤكدا أنه لدينا العديد من المؤسسات المجتمعية لتغيير السلوك وخلق فرص عمل للشباب.

منطقة حرة صناعية

وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد هدية الرئيس السيسي للعالم كله، إضافة إلى أن هناك 64 كيلو متر مربع منطقة حرة صناعية لتوفير فرص العمل.

حصلنا على قرض بـ 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة

أكد أن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمبية تمر ببورسعيد، مشيرا إلى إنشاء أكثر من 1122 مصنعا في أقل من 7 سنوات لصغار المستثمرين والشباب.

وقال أن المحافظة تصدر 54% من حجم الملابس الجاهزة في مصر، إضافة إلى أن المحافظة حصلت على قرض بقيمة 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة.

لدينا حوافز عديدة تجذب المستثمرين

وتابع “أدخلنا نظام الحوكمة والإفراج المسبق في الجمارك بالتعاون مع وزارة المالية، ولدينا حوافز عديدة تجذب المستثمرين”.

الدولة أنشأت لدينا 45 ألف وحدة سكنية في 7 سنوات

أكد أن الدولة المصرية قامت بعمل التأمين الصحي الشامل، الذ جعل رضا المواطن عن المنظومة الصحية يفوق الـ 80% والتأمين الصحي الشامل بمثابة هدية من الرئيس السيسي للشعب للمصري.

وقال أنه في أقل من 7 سنوات تم إنشاء 45 ألف وحدة سكنية في المحافظة، بإسكان متنوع، وبديل العشوائيات أو الإسكان الإجتماعي أو السكن التعاوني.

وتابع أن مكتبي مفتوح للمواطنين 24 ساعة، وأتواجد في الشارع وأي مواطن لديه مشكلة يمكنه التواصل معي من للعمل على حل مشكلته.

خارج محافظة بورسعيد

وأشار إلى أنهه لدينا 35 الف عامل من خارج محافظة بورسعيد، مما يدل على أن هناك فرص عمل.

12% من حجم التجارة العالمية تمر عن طريقنا

وقال أن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية تمر ببورسعيد، مشيرا إلى إنشاء أكثر من 1122 مصنعا في أقل من 7 سنوات لصغار المستثمرين والشباب.

حل 90% من مشاكل المنطقة الحرة

أكد أن المحافظة، بها كل أنواع الإسكان في مصر، مشيرا إلى أنه يتم العمل على توصيل المرافق، بالتعاون مع الجهة المسئولة.

وقال أن الدولة نفذت سكنا اقتصاديا في محافظة بورسعيد بإنشاء حيين جديدين، ما ساهم في توفير مساكن للشباب.

وتابع أن قروض محافظة بورسعد بلغت أكثر من 700 مليون جنيه لبناء مساكن جديدة، مؤكدا أنه تم حل أكثر من 90% من مشاكل المنطقة الحرة ببورسعيد.