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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. إجراء الكشف الطبي المجاني على 400 مريض بقرية بدسوق

قافلة طبية
قافلة طبية

شهدت قرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية، ضمت 4 تخصصات "عظام ورمد وجلدية وباطنة" بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وحضور وليد فلفل، نائب رئيس مجلس مدينة دسوق.
 

وقدمت القافلة الخدمات الطبية لـ 400 مواطناً بالقرية، وصرف العلاج مجاناً، إضافة للتوعية بأهمية الاهتمام بصحة الإنسان، وإجراء الكشف الطبي في حالة شعوره بآلام.
 

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركين في القوافل الطبية التي تجوب القرى، وخاصة القرى النائية وقرى مبادرة حياة كريمة، مؤكداً على استمرار القوافل الطبية الأسبوعية بقرية من القرى.


وأضاف نور الدين، أن مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ تنظم أسبوعياً قافلة طبية بقرية من القرى لمدة يومين، لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالي القرية، من إجراء الكشف الطبي وإجراء العلاج، وتنظيم ندوات إرشادية وتوعوية، إضافة لتقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة.

وزارة الصحة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مبادرة حياة كريمة مديرية الصحة

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