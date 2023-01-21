حبس شخصين لحيازتهما 5 ونصف كيلو استروكس بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5,500 كيلو جرام وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار وميزان حساس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنه.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط شخصين بحوزته كميات كبيرة من مخدر الاستروكس وفرد خرطوش وذلك قبل ترويجها على عملائهم.

وكانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة ملاكى "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5,500 كيلو جرام وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار وميزان حساس ومبلغ مالى.

فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.