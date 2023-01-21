عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لحيازتهما 5 ونصف كيلو استروكس بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5,500 كيلو جرام وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار وميزان حساس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنه.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط شخصين بحوزته كميات كبيرة من مخدر الاستروكس وفرد خرطوش وذلك قبل ترويجها على عملائهم.

وكانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة ملاكى "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5,500 كيلو جرام وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار وميزان حساس ومبلغ مالى.

فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين حبس مخدر الاستروكس الاستروكس فرد خرطوش خرطوش القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

موضوعات متعلقة

قضية مقتل مشرفة عمال بورسعيد.. نص الاتفاق بين نورهان وعشيقها للتخلص منها

نورهان ضربت أمها بالشاكوش مرتين..عشيق فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل مثيرة في اعترافاته

ساقت فيها.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل نورهان لوالدتها بمساعدة عشيقها

عشقني في الضلمة.. اعترافات مثيرة لـ نورهان قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها| نص التحقيقات

"العدل" تصدر قرارا بعودة العمل بمحكمة شمال سيناء الإبتدائية

مش هيتحبس| رفض استئناف ريهام سعيد على حكم براءة حسن شاكوش

مد أجل الحكم على حسن شاكوش في قضية ريهام سعيد إلى الغد

عشيقته تنتظر رأي المفتي لإعدامها.. محاكمة شريك نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد

ترشيحاتنا

جاله شد وخرج من التدريبات.. تعرف على موقف علي معلول أمام الزمالك

سجل 76.61 دولارا .. مكاسب كبيرة لخام نفط البصرة

10 مئوية في القاهرة| تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.. فيديو

جمال الغندور: حكم مباراة القمة مميز وأدار مواجهات في كأس العالم

أسامة نبيه يوضح حقيقة رفض نجله التجديد للزمالك

الموقف النهائي لاستاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تطل بالأسود| شاهد

حضور جماهيري ضخم.. 7 صور من حفل عمرو دياب في سلطنة عمان

لو فيه شخص بتكرهه.. حديقة حيوان تقدم فرصة تسمية صرصور بإسمه|إلحق العرض

عيد ميلاد بلبلة السينما.. كمال رمزي: نبيلة عبيد أستاذة تقديم المشاعر المركبة

فيديو

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ