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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من جثث الأقارب.. شاهد ظهور عفريت بجانب كلب أسترالي

من جثث الأقارب..
من جثث الأقارب.. شاهد ظهور شبح بجانب كلب أسترالي

انتشر مقطع فيديو صادم على نطاق واسع بعد أن قام زوجين بنشره  عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يعتقدون أنه "شبح أحد أفراد العائلة" يقوم بالمشي إلى جانب كلبهما.

يوثق المقطع المخيف شخصية شاحبة تظهر من الخزانة إلى جانب الكلب الأسترالي الخاص بالزوجين قبل أن يختفي على ما يبدو في ومضة.

عفريت من الدولاب 

كان الزوج ويدعى «ماثيو كين» مستلقيًا على السرير عندما رصدت زوجته لورين الشبح أثناء مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل.

يقول ماثيو: "نظرة الرعب التي غطت وجهي عندما رأيت ما يجري في الغرفة المجاورة لنا، بدا الأمر وكأنه شخص طويل يمشي مع كلبنا".

وأكد أن "الخزانة مليئة بالتحف من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى جرار مليئة بالرماد لأقارب أو حيوانات أليفة ميتة".

شبح أسترالي كلب

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