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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في آخر أسبوع بالامتحانات.. ردد 10 أدعية من دخول اللجنة لتسليم إجاباتك

في آخر أسبوع بالامتحانات
في آخر أسبوع بالامتحانات

 يزيد توتر الطلاب في آخر أسبوع بالامتحانات ، فضلا عن تشتت تركيزهم وقد اقتربت الأجازة وفي الوقت ذاته هم منهكون من الامتحانات الماضية، وحيث إنه عادة لا تكون الامتحانات الصعبة  في المقدمة وإنما في آخر أسبوع بالامتحانات ، وهو ما يزيد حاجتهم لمعرفة أفضل دعاء في آخر أسبوع بالامتحانات ليصبح ختامها مسك.

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في آخر أسبوع بالامتحانات

 يشعر الكثير من الطلاب في آخر أسبوع بالامتحانات بمزيد من الضغط والتوتر والتعب، وهو ما من شأنه أن يجعل تركيزهم أقل ، ونسيان ما ذاكروه أكثر، وهو ما يطرح الحاجة لدعاء يثبت مذاكرتهم وحفظهم للمناهج ، فلا تضيع جهودهم سدى بسبب ما يعانونه من قلق في آخر أسبوع بالامتحانات ، وفي هذا الصدد هناك مجموعة من أفضل أدعية الامتحان.

دعاء آخر أسبوع بالامتحانات

1. اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

2. بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

3. عند تعسر الامتحان اللهمّ يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه ردّ إليّ حاجتي وأنت أرحم الراحمين.

4. اللهمّ يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب، يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، يسّر أمري.

5. اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

6. اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

7. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين.

8. ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

9. اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

10. عند نهاية الإجابة الحمد الله الّذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربّ العالمين.

 

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