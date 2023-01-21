عمرو دياب يحيي حفلا بجبل سيفة في سلطنة عمان

شارك النجم الكبير عمرو دياب صور من حفله في جبل سيفة بسلطنة عمان، وسط حضور جماهيري كبير

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من اشهر اغانيه مثل" وياه", "بحبه", "ده لو اتساب", "تملي معاك", "دايما في بالي".

وكانت آخر أغنيات النجم عمرو دياب أغنية "مضحوك علينا"، والتى افتتح بها عام 2023، من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيىوتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج و ديجتال ماستر أمير محروس وتسجيل اندرو داوود وشيري شكري، وياتى طرح الأغنية بعدما روج لهاالهضبة ببرومو مشوق نشره على حسابه بموقع "إنستجرام" فى بداية العام الجارى.

واستعرض برنامج الدوم في موسمه الثاني الذي يذاع على قناة DMC، المسيرة الفنية للهضبة عمرو دياب، وذلك خلال فيلم قصير، تزامناًمع عرض متسابقى محافظة بورسعيد، فقد عرض الفيلم بدايته في محافظة بورسعيد مرورا بمعرفته بهاني شنودة، وحتى أصبح من أهمنجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

يذكر أن عمرو دياب قد طرح أغنية ماتيجي نفك قبل نهاية عام 2022 وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسامعبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس ، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري. كما طرح أغنية "سينجل" في ليلةرأس السنة وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أميرمحروس ، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.