مدرب الأهلي الأسبق: الزمالك المرشح الأكبر للفوز بالقمة رغم انتمائي

أكد الألماني راينر تسوبيل المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه غير متابع جيد في الوقت الحالي للدوري المصري، ولكنه متابع إنجازات المارد الأحمر.

تسوبيل: الزمالك المرشح الأكبر لتحقيق الفوز أمام الأهلي رغم انتمائي وحققت نتائج مميزة في مباريات القمة

وتابع تسوبيل خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية عبر برنامج +90: "دائمًا مباريات الأهلي والزمالك قوية للغاية، وكنت سعيد الحظ بالمشاركة في تلك المباريات، وحققت فيها نتائج مميزة".

وأضاف المدرب الألماني: "الجميع يعلم أنني أنتمي للأهلي، ولكن الزمالك هو الأقوى في الوقت الحالي وهو المرشح الأكبر لتحقيق الفوز، ولكنني سوف أشجع من أنتمي إليه".

واختتم تسوبيل: "أنا فخور بكل تأكيد بإشرافي على تدريب الأهلي يوما ما، وأتذكر عدد كبير من اللاعبين المميزين، وأتمنى زيارة مصر قريبًا لأنني أفتقد تلك الأجواء".