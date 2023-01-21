جمال الغندور: حكم مباراة القمة مميز وأدار مواجهات في كأس العالم

أكد جمال الغندور الخبير التحكيمي السابق، أن حكم مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك الذي تم تعيينه من الاتحاد المصري، مميز ويعتبر من الحكام المميزين وأدار مباريات في كأس العالم.



وقال الغندور خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام ببرنامجه "+90"، إن الحكم السلوفيني سيكون قادرا على إدارة المباراة بشكل جيد.

وتابع : "الحكام المصريين قادرين على إدارة مباريات القمة، ونجحوا في وقت سابق ولكن الأزمة ليست في الحكام، الأزمة في باقي المنظومة".

وأضاف الحكم الدولي السابق: "أحمد مجاهد رئيس الاتحاد السابق، هو الوحيد الذي تصدى للأهلي والزمالك وتمسك بالحكام المصريين في إدارة القمة، ونجحوا ونالوا إشادة كبيرة".

وأشار الغندور، إلى أن ذكريات إدارته لمباراة الأهلي والزمالك في موسم 1996 التي انتهت بالتعادل السلبي، كانت بالنسبة له من أسهل المباريات، وكان هناك ثقة في التحكيم المصري".

واختتم: "مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام، خلال فترته لم يساهم في التطوير، وكنت مع عدم وجود خبير تحكيم أجنبي، والأرقام تؤكد ذلك، ولكن لا أحب توجيه الانتقاد بشكل مستمر".