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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل مباراة القمة.. عضو رياضة الشيوخ يدعو جماهير الأهلي والزمالك للتحلي بروح المنافسة

مباراة القمة
مباراة القمة

دعا النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، كل من جماهير الأهلي والزمالك، بالتحلي بالروح الرياضية ، وعدم الانسياق وراء بعض الأبواق التي تحث على العنف والكراهية، والاستمتاع بكرة القدم واعتبارها وسيلة ترفيهية وليست وسيلة لنشوب الخلافات والتحديات.

جاء ذلك قبيل مواجهة فريق الزمالك  للنادي الأهلي على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري العام، حيث يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يدخل الزمالك وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

وأضاف البلشي ، في تصريحاته لـ صدى البلد"، أنه أيا كان الفائز بالمباراة فهذا لا يجب ان يدعو الطرف الآخر لإفساد حالة الود بين مشجعي الفريقين، مطالبا من الجميع بإعطاء صورة جيدة وضرب مثال رائع للروح الرياضية خاصة أن هذه المباراة يكون لها متابعيها من كافة الدول العربية.

الأهلي والزمالك الدوري المصري مجلس الشيوخ الشباب والرياضة أحمد البلشي جماهير الأهلي والزمالك

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