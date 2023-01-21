محافظ أسيوط يوافق على 458 طلب أجازة لبعض العاملين بمديرية الصحة

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على 458 طلب أجازة بدون مرتب متنوعة لبعض العاملين بمديرية الصحة والسكان وذلك مراعاة للبعد الإنساني وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة وحرصًا على سير العمل على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط أن طلبات الأجازات التي تم قبول تنوعت ما بين رعاية طفل والسفر للخارج ومرافقة زوج.

وأكد أن جميع الطلبات يتم عرضها بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديريات برئاسة وكيل الوزارة حيث تم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع الطلبات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها.

وأوضح أنه يتم اعتماد الاجازات وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة حرصاً على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الاضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وإعلاءًا للمصلحة العامة.



كان المحافظ قد سبق وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك.