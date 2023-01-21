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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد: الكشف على 1097 حالة مرضية خلال قافلة بمستشفى الخارجة

ارشيفيه
ارشيفيه

قال الدكتور احمد محروس مدير مديرية الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة الطبية بالمحافظة أنهت أعمالها  بالمستشفي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وإحدى الجمعيات الأهلية، والتي تقدم خدمات الكشف وإجراء العمليات الجراحية على مدار 4 أيام بمركزي الخارجة وباريس.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي على ١٠٩٧ حالة مرضية وإجراء ١٠ عمليات جراحية، ضمن برنامج عمل القافلة بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى باريس المركزي .

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وأكد انه تم توفير  كافة التجهيزات اللازمة لأداء الخدمة، معربة عن خالص التقدير لأعضاء الفريق والقائمين على الجمعية لجهودهم المتواصلة في دعم العمل الأهلي والخيري بالمحافظة، والتنسيق مع متطوعي إحدى الجمعيات لتيسير إجراءات الحجز والكشف ومساعدة المرضى، وكذلك توفير مقاعد كافية لانتظار الحالات المرضية أمام العيادات.

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