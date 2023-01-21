عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتخطفت.. منة فضالي تثير الجدل باختفاء مساعدتها الخاصة

صدى البلد

اثارت الفنانة منة فضالي، الجدل باختفاء مساعدتها الخاصة، وشاركت منشوراً تطلب فيه الاستغاثة عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت: “صباح الخير انا للاسف في موقف مش عارفة اتصرف في المساعدة بتاعتي اختفت وهي جايلي على التصوير من أول امبارح واهلها كل دا بيدوروا عليها في المستشفيات والاقسام واخر حاجة كانت راكبة اوبر وجايلي على المدينة بعديها تليفونها اتقفل ومن الساعة ٦ المغرب واتفتحت دقيقة الساعة ١٢ بليل”.

txt

بالنظارة.. منة فضالي بإطلالة كلاسيكية على إنستجرام

txt

من كواليس التصوير.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور| شاهد

يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في العديد من الأعمال، وكان آخر أعمالها: مسلسل "مشوار الونش" والذي يتم عرضه حاليا، بطولة كل من: الفنان محمد رجب، والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.
كما شاركت منة فضالي مؤخرًا في فيلم "فارس"، وهو بطولة أحمد زاهر، وإيمان العاصي، وملك أحمد زاهر، ومنة فضالي، وحسين فهمي، ونهال عنبر، وصلاح عبدالله، وأحمد صفوت، وباميلا الكيك، والعديد من النجوم، ويكون هذا العمل من إخراج روؤف عبد العزيز، وتأليف حسام موسى.

منة فضالي الفنانة منه فضالى انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مفاجأة الأهلي في القمة أمام الزمالك

طلب اللعب مصابا.. كولر يصدم نجم الأهلي ويستبعده من لقاء القمة

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

خالفت التوقعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق

بعد تداول امتحانات الإعدادية عبر تليجرام.. عقوبات قاسية لأصحاب دعوات «صور وابعت»

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت.. تفاصيل

عقوبات صارمة تنتظر جماهير الأهلي والزمالك قبل القمة| تفاصيل

احذروا هذه الظاهرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة|تفاصيل

أسرار وكواليس مثيرة داخل معسكر الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلى

اتخطفت.. منة فضالي تثير الجدل باختفاء مساعدتها الخاصة

هبوط اضطراري لطائرة روسية في أوزبكستان بعد إنذار بوجود قنبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة محظور تناولها مع الشاي| انتبه

عيد ميلاد بلبلة.. زيجات نبيلة عبيد وخلافها مع نادية الجندى| بروفايل

سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

بالريش والترتر.. روبي تثير ضجة بأنوثتها| شاهد

فيديو

بهاء سلطان يطرح أغنية العمر كله.. فيديو

ديكور منزل عريس يثير دهشة رواد مواقع التواصل.. فيديو جراف

رشا نحاس تطلق ألبومها الجديد «أمرات» ودويتو مع دينا الوديدى

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ