بالنظارة.. منة فضالي بإطلالة كلاسيكية على إنستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة.

تفاصيل اطلالة منة فضالي



وظهرت منة فضالي، وهي ترتدي قميص باللون الأبيض من الحرير بأكمام طويلة، وهو ما تنساب مع لون بشرتها.



وقامت منة فضالي برفع خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها .



منة فضالي

وأختارت منة فضالي أحمر شفاه باللون الروز، مع وضع الماسكرا والآي شادو و الآي لاينر باللون الأسود، وهو ما أبرز من إطلالتها.



وأكملت منة فضالي إطلالتها ببعض الأكسسورات، فقامت بإختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي مع خاتم وساعة يد باللون الذهبي ، مع نظارة نظر بفريم باللون الأسود.