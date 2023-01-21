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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جيسي عبدو

بإطلالة جذابة.. جيسي عبدو تشارك متابعيها صورة على انستجرام

جيسي عبدو
جيسي عبدو

خطفت الفنانة جيسي عبدو أنظار متابعيها بجلسة تصوير جديدة ، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت  بإطلالة ساحرة وجذابة من سيارتها.

 

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

 

وارتدت جيسي عبدو، فستان باللون الأبيض، وعليه بالطوا متوسط الطول باللون الأبيض والأسود المربعات، وارتداء عليه حزام من الجلد باللون الأسود ، مع إختيار حذاء بكعب عاي باللون الأسود ، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

 

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واعتمدت جيسي عبدو فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون النبيتي القاتم ، مع وضع الماسكارا والكحل الاسود، والآي لاينر، مع إختيار الأي شادو بألوان ترابية ناعمة لتبرز جمال عينيها.

 

جيسي عبدو

 

واختارت جيسي عبدو  ترك خصلات شعرها السوداء منسدلة عبر ظهرها واكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.

 

جيسي عبدو


وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث اختارت ارتداء نظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.

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