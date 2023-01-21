عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار كثيف على زابوريجيا الأوكرانية.. ومخاوف من هجوم روسي في هذا الموعد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

ظهرت مؤشرات على أن القوات الروسية تصعد من الأعمال العدائية في وحول منطقة زابوريجيا ، في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

خطر يهدد العالم خلال سنوات.. عدد سكان الأرض قد ينخفض للنصف.. تفاصيل

ألمانيا تقف أمام أمريكا في دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد .. وقلق روسي من هجوم على موسكو

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ، في آخر تحديث لها عن أنشطة  القتال ، بحدوث ضربات صاروخية على بلدة هولييبول ، بالإضافة إلى هجمات صاروخية على نيكوبول ، التي تقع في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية المجاورة .

قال أولكساندر ستورك ، رئيس إقليم زابورويجيا ، إن نيران المدفعية الروسية مستمرة منذ صباح اليوم السبت ، مع استمرار الهجمات الأخيرة على 21 مستوطنة في جميع أنحاء منطقته. 
وذكر  إن امرأة قُتلت في هولييبول ، واحترق مسرح ، ودمرت مباني.

زعم مسؤول روسي معين في الجزء الخاضع لروسيا من منطقة زابوروجيا، أن القوات الروسية اخترقت الدفاعات الأوكرانية واستولت على أربع قرى.

لم يعلن المسؤولون الأوكرانيون عن أي خسارة من هذا القبيل للأراضي ، على الرغم من أن تحديث هيئة الأركان العامة أكد وقوع هجمات ثقيلة ، وذكر ان نيران الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية، وقعت على اثني عشر موقعًا، بما في ذلك بين أوريخيف وكاميانسك.

وهناك توقعات متزايدة بشأن تحرك روسي كبير محتمل في الأسابيع الأخيرة منذ أن قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية في مقابلة نادرة الشهر الماضي إن القوات الروسية "مستعدة بنسبة 100 في المائة" للهجوم.

وقال الجنرال فاليري زالوجني لمجلة الإيكونوميست إنه يتوقع أن تحدث موجات هجومية أخرى ، "في فبراير ، في أحسن الأحوال في مارس ، وفي أسوأ الأحوال في نهاية يناير".

روسيا موسكو أوكرانيا هجمات صاروخية هجمات ضربات صاروخية جنوب شرق أوكرانيا هجوم روسي شرق أوكرانيا الأعمال العدائية إطلاق نار كثيف منطقة زابوريجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب اللعب مصابا.. كولر يصدم نجم الأهلي ويستبعده من لقاء القمة

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

خالفت التوقعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مفاجأة الأهلي في القمة أمام الزمالك

إقالة فيريرا الليلة من تدريب الزمالك حالة الخسارة من الأهلي.. اعرف القصة

مدافع سيجما.. نجم التشيك صفقة الأهلي الجديدة قبل مواجهة الزمالك بالدوري اليوم

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

موضوعات متعلقة

خطر يهدد العالم خلال سنوات.. عدد سكان الأرض قد ينخفض للنصف.. تفاصيل

ألمانيا تقف أمام أمريكا في دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد .. وقلق روسي من هجوم على موسكو

اكتساح العالم.. فيروس انفلونزا الطيور يهدد بانتشار وباء هجين بين البشر.. تفاصيل

هل دخلت أوكرانيا وروسيا في وقف إطلاق نار؟ تقرير مخابراتي يوضح

عامان من الفضائح.. مكارثي يهاجم بايدن بقوة مدافعا عن ترامب

مظاهرات حاشدة أمام البرلمان الألماني… وهذا ما طالبت به.. فيديو

روسيا في طريقها للسيطرة على مدينة أوكرانية جديدة.. وهذا حال جنودها

لن ينجو أحد.. تحذير شديد لقادة العالم في دافوس من كارثة بالكوكب

ترشيحاتنا

ساعدونا لنجدها| الكاف يبحث عن طفلة جزائرية .. ما القصة ؟

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسى مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الانجليزى

قبل ساعات من مواجهة الزمالك..أول تعليق من نجم التشيك عقب انضمامه للأهلي

كرة القدم للمتعة ليس إلا.. ياسمينا العلواني تعلق على قمة الأهلي والزمالك

العلاوة الدورية بقانون العمل .. زيادة جديدة في المرتبات وشركات معفية| تفاصيل

بعد ارتفاع أسعارها.. أهم بدائل علمية لأعلاف الماشية | اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ35.. 10 فساتين لـ ياسمين صبري أثارت الجدل.. شاهد

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة

أطعمة محظور تناولها مع الشاي| انتبه

عيد ميلاد بلبلة.. زيجات نبيلة عبيد وخلافها مع نادية الجندى| بروفايل

فيديو

معلومات مثيرة عنه.. من حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

تارا عماد: الجمهور يطالبني بجزء جديد لفيلم الهرم الرابع.. فيديو

ادعو لي بالرحمة.. رسالة مؤثرة من طالب لعائلته قبل التخلص من حياته

تراجع قوي في أسعار الذهب وهذا سعر الدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ