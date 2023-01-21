إطلاق نار كثيف على زابوريجيا الأوكرانية.. ومخاوف من هجوم روسي في هذا الموعد

ظهرت مؤشرات على أن القوات الروسية تصعد من الأعمال العدائية في وحول منطقة زابوريجيا ، في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ، في آخر تحديث لها عن أنشطة القتال ، بحدوث ضربات صاروخية على بلدة هولييبول ، بالإضافة إلى هجمات صاروخية على نيكوبول ، التي تقع في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية المجاورة .

قال أولكساندر ستورك ، رئيس إقليم زابورويجيا ، إن نيران المدفعية الروسية مستمرة منذ صباح اليوم السبت ، مع استمرار الهجمات الأخيرة على 21 مستوطنة في جميع أنحاء منطقته.

وذكر إن امرأة قُتلت في هولييبول ، واحترق مسرح ، ودمرت مباني.

زعم مسؤول روسي معين في الجزء الخاضع لروسيا من منطقة زابوروجيا، أن القوات الروسية اخترقت الدفاعات الأوكرانية واستولت على أربع قرى.

لم يعلن المسؤولون الأوكرانيون عن أي خسارة من هذا القبيل للأراضي ، على الرغم من أن تحديث هيئة الأركان العامة أكد وقوع هجمات ثقيلة ، وذكر ان نيران الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية، وقعت على اثني عشر موقعًا، بما في ذلك بين أوريخيف وكاميانسك.

وهناك توقعات متزايدة بشأن تحرك روسي كبير محتمل في الأسابيع الأخيرة منذ أن قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية في مقابلة نادرة الشهر الماضي إن القوات الروسية "مستعدة بنسبة 100 في المائة" للهجوم.

وقال الجنرال فاليري زالوجني لمجلة الإيكونوميست إنه يتوقع أن تحدث موجات هجومية أخرى ، "في فبراير ، في أحسن الأحوال في مارس ، وفي أسوأ الأحوال في نهاية يناير".