بعد ارتفاع أسعارها.. أهم بدائل علمية لأعلاف الماشية | اعرف التفاصيل

أثرت الأزمات العالمية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية على حركة النقل والشحن ، وكانت الأعلاف أكثر الواردات المصرية تأثرا، خصوصا اننا نستورد معظم أعلاف الماشية من الخارج ، وبالتالى فإن ذلك أدى إلي ارتفاع أسعارها مما يهدد الثروة الحيوانية فى مصر ، كما يهدد نقص انتاجية اللحوم وبالتالي ارتفاع أسعارها .

ويعد نقص الموارد العلفية من المعوقات الأساسية فى تنمية وتطوير الإنتاج الحيوانى، وتشير العديد من الدراسات إلى أن الحيوانات الزراعية لا تحصل على احتياجاتها الغذائية اللازمة لإظهار كفاءتها الإنتاجية الحقيقية، الأمر الذى أدى إلى تدهور إنتاجيتها، لذا يتم بذل الجهود العلمية والبحثية من أجل توفير بدائل لأعلاف الماشية للتغلب على هذه المشكلة .

طريقة المكامير

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور حسام سلام عضو لجنة الدعم الفنى والمتابعة الميدانية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن إنتاج أعلاف الحيوانات بطريقة المكامير طريقة غذائية آمنة ، لإنها عبارة عن مخالفات من الذرة والأعلاف الخضراء يتم فرمها وحفظها بعيدا عن الهواء.

وأشار " سلام" خلال تصريحات ل "صدي البلد " إلي أن إنتاج أعلاف المكامير للحيوانات لايمكن أن تكون بديلا عن الأعلاف ، ولكن تستخدم كمكملات غذائية مع الأعلاف وفى نفس الوقت تقلل من تكاليف تربية المواشي التى أصبحت باهظة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف .

النباتات غير التقليدية

ونوه إلي أن أفضل وسيلة لتحقيق هدف بدائل الأعلاف هو عمل خطة للاستفادة من بعض النباتات غير التقليدية التى تزرع فى مصر، لاستخدامها فى تصنيع الأعلاف، مثل نبات الجواركورما والجوجوبا والكانولا، وكذلك المخلفات الزراعية، وهى موجودة بكميات كبيرة ومن أهمها الأتبان والأحطاب وقش الأرز وعروش الخضراوات

وأوضح "عضو لجنة الدعم الفنى والمتابعة الميدانية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة" أن إنتاج أعلاف المكامير ليست فكرة جديدة ، ولكن يستخدمها المربيين منذ 35 عاما ، وذلك لتقليل تكاليف تربية الماشية ، حيث يقلل من استخدام الأعلاف للماشية وبالتالى تقلل من تكاليف إنتاج المواشي بنسبة تتراوح من 15 ل 20 % .

الشعير المستنبت

وتابع قائلا:" كذلك يمكن الاستفادة من الشعير المستنبت فى تغذية الحيوانات، حيث وجد أنه البديل الوحيد الذى يوفر ما يقارب من 50 % من العليقة المقدمة لحيوانات التسمين" .



كان تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، قد كشف عن أهم أسباب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف والتى تكمن فى اعتماد هذه الصناعة على العلائق المركزة بنسبة ١٠٠٪، ما يؤدى لمضاعفة إجمالى حجم التكلفة الفعلية، التى تنعكس بالقدر ذاته على أسعار تداول المنتج النهائى المعروض أمام المستهلك بالسوق المحلية.

وأشار التقرير إلى إمكانية الاستعانة بالعديد من البدائل الطبيعية لتحقيق انفراجة نسبية فيما يخص أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو الأمر الذى يعود بالإيجاب على استمرار هذه الصناعة الوطنية، ويدعم السواد الأعظم من صغار المربين.

البرسيم والحشائش

وقدّم التقرير البرسيم والحشائش الخضراء بوصفها بدائل طبيعية تساعد فى تقليل حجم الاعتماد على العلائق المركزة الجاهزة، بما يمثل وفرًا اقتصاديًا لجموع المربين فى ظل أزمة ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن والماشية، التى تضرب قطاع الإنتاج الداجنى وصناعته فى مقتل، بسبب توقف وخروج عدد كبير من المنظومة.